«Над украинскими арийцами смеется управляющий ими Рабинович» – писатель

27.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Доведённая майданщиками до коматозного состояния Украина пытается если не утащить за собой, то максимально навредить Донбассу.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский писатель, лидер новой партии «За правду» Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До войны часто приходилось бывать в Киеве, и было у меня там огромное количество разнообразных приятелей – ребят, которые считали себя патриотами Украины – настоящей, боевой такой, арийской. Прямо скажем, такие бритоголовые ребятки на спорте, на правильных здоровых понятиях. И они говорили: вот, ваша развратная Россия катится в ад, а мы должны построить непохожую на вашу развратную Россию нормальную, боевую, сильную, арийскую Украину.

И потом, собственно, майдан и все эти последующие события. И с тех пор, как эта новая Украина приобретает все новые и новые радужные краски, я всякий раз вспоминаю эти наши разговоры», – рассказал Прилепин.

«Эти чудесные фильмы о запорожцах, которые были гомосексуалистами. И эта бредятина в учебниках, и эти гей-парады, и эти оранжевые флаги, и эти ролики о гомиках, которые идут в украинскую армию – вы за это реально боролись? Это та самая Украина, которую вы хотели получить – здоровую, не похожую на эту Россию? Над вами даже Рабинович издевается, дорогие мои арийские украинские братья! Рабинович над вами смеется! Управляет и смеется над вами», – добавил писатель.

«Я помню такой рассказ Максима Горького… У него один персонаж, старый муж – умирает и подозвал свою молодую жену, хотел ей что-то прошептать на ухо, а сам взял и укусил её из последних сил за нос и держал ее долго в зубах. Она вырвалась, говорит ему: «Что ты делаешь?». А он говорит: «Чтоб ты изуродована была и замуж после меня ни за кого не вышла!».

Вот у меня такое же ощущение от политической Украины: она подыхает и вцепилась в Донбасс, подыхая, чтобы ничего с ним хорошего не случилось никогда, навредить максимально сильно», – отметил Прилепин.

«Вот, спрашивают: «В чем же смысл Минских соглашений»? Смысл Минских соглашений я могу для Зеленского просто определить и пересказать: разожмите свои зубы и, умирая – умирайте спокойно, но оставьте в покое народ Донбасса!» – добавил экс-комбат.