21.05.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Мнение, США, Украина

Над украинскими окопами реет американский флаг


Появление американских флагов над позициями украинской армии на передовой может означать то, что на линии разграничения появились американские инструкторы.

Такое предположение высказал военкор и автор проекта «Wargonzo» Семён Пегов в своём телеграм-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист сравнил инцидент с аналогичным в Сирии.

«Наряду с обострением на донбасском фронте появилась и такая символика. Над окопами ВСУ. По аналогии с курдами в Сирии флаг США может означать наличие американских инструкторов на позиции», – написал Пегов.

 

 

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