21.05.2018, Донецк, Владимир Гладков
|2 633 просмотров
Над украинскими окопами реет американский флаг
Появление американских флагов над позициями украинской армии на передовой может означать то, что на линии разграничения появились американские инструкторы.
Такое предположение высказал военкор и автор проекта «Wargonzo» Семён Пегов в своём телеграм-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Журналист сравнил инцидент с аналогичным в Сирии.
«Наряду с обострением на донбасском фронте появилась и такая символика. Над окопами ВСУ. По аналогии с курдами в Сирии флаг США может означать наличие американских инструкторов на позиции», – написал Пегов.
Метки: американский флаг, ВСУ, Семен Пегов
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!Комментарии для сайта Cackle
21:33 21 маяНа Закарпатье – новая вспышка кори. Десятки детей в больницах
21:21 21 маяАдвокат журналиста Вышинского обжаловал его арест
21:12 21 маяКлимкин впервые приехал на родину африканского носорога
21:02 21 маяОтравление 400 детей в школе Николаева квалифицировали, как хулиганство
20:45 21 маяУкраинские «киборги» победоносно взяли горловский морг
20:38 21 маяЛитва хочет защититься от дешевых украинцев
20:16 21 маяПравительство Орбана утвердило «меморандум о защите закарпатских венгров»
20:06 21 маяПогибшие под Горловкой бойцы ВСУ имели при себе шевроны ополчения ДНР
19:53 21 маяУкраинские диверсанты взорвали автомобильный мост в ЛНР
19:43 21 маяЗа Порошенко будут голосовать “мертвые души” крымских татар
19:25 21 маяНа Харьковщине открыли музей Ильи Мечникова
19:15 21 маяНынешняя украинская атака на Горловку – это разведка боем
18:57 21 маяШок! Озвучены реальные данные потерь ВСУ в Донбассе
18:51 21 маяПопытка еврейского погрома в Одессе. Процесс таки пошел?
18:25 21 маяНад украинскими окопами реет американский флаг
18:10 21 маяПолитолога возмутили украинские “Врата Европы” на московских книжных прилавках
17:57 21 маяВерховная Рада будет убеждать ООН и ОБСЕ заняться «узниками Кремля»
17:44 21 маяВ Раде снова говорят про «Северный поток-2»
17:41 21 маяТимошенко: Африке просроченные лекарства отдают бесплатно, а Украине – за деньги
17:20 21 маяУкраина ежегодно теряет 600 тысяч человек
17:00 21 маяУкраина подаст на Россию в суд из-за Крымского моста
16:47 21 мая«Укрзализницу» обвиняют в геноциде
16:41 21 маяТрупы в украинских моргах разлагаются, ждут решений судов и нового законопроекта
16:34 21 маяПорошенко за копейки набирает пушечное мясо для войны в Донбассе
16:24 21 маяОпубликованы фото разрушений в результате варварского обстрела Горловки
16:17 21 маяВСУ готовят теракты на территории ЛНР
16:09 21 маяУкраинские нацисты готовы мочить меджлисовцев
15:50 21 маяЧто будет вслед за неудачным танковым наступлением на Горловку
15:44 21 маяШкольников Горловки отправили учиться на дому из-за украинских обстрелов
15:39 21 маяВ Киеве средь бела дня расстреляли людей
15:36 21 маяКак захлебнулась танковая атака ВСУ – подробности от Минобороны ДНР
15:21 21 маяОпубликован план разгрома Московского Патриархата на Украине
15:18 21 маяНайден человек, который пишет “бред” для речей Порошенко
15:15 21 маяВСУ нанесли еще один удар по Горловке
14:56 21 маяЗахарова увидела первые признаки адекватности в отношении Запада к Украине
14:52 21 маяБольшой небрат следит за тобой: Захарова рассказала о паспортах украинских депутатов и чиновников
14:26 21 мая«Вседозволенность и безответственность»: ВСУшник гранатой ранил девять человек
14:20 21 маяВСУ обстреляли наблюдателей ОБСЕ, чтобы скрыть запрещённое оружие
13:24 21 маяНаселение Крыма консолидировано и не поддерживает чаяния украинских «ястребов»
13:23 21 маяЗахарова: Украинская экономика оккупирована американскими топ-менеджерами
12:51 21 маяПри попытке наступления ВСУ украинская ДРГ взяла в плен троих бойцов ВС ДНР
12:45 21 маяКрымчан призвали готовиться к украинским провокациям
12:20 21 маяПоявилось видео ответки ВС ДНР за комбрига «Мамая»
11:54 21 маяВ Москве не оставят без ответа просьбу о военной помощи ЛДНР
11:25 21 маяПод Горловкой заработала украинская фабрика по продаже войны
11:23 21 маяФСБ: Джемилев и Чубаров планировали серию терактов в Крыму
11:18 21 маяВоенный эксперт: Наступление ВСУ – наглое и циничное преступление
11:06 21 маяПорошенко выбрал кровопролитие: в Донбассе начинается обострение
10:40 21 маяСрочно! ВСУ пошли в танковое наступление в Донбассе
10:15 21 маяНа украинском ТВ запустили новую мозгопромывочную кампанию
9:44 21 маяВ погранслужбе Украины обнаружена мега-зрада
9:35 21 маяЕвреи заклеймили позором подстилку украинских нацистов
9:23 21 маяСреди противников Майдана разгорелись споры о «Партии русских украинцев»
9:00 21 маяНа канале Порошенко обещают: Новой элитой Украины будут боевики АТО
8:49 21 маяФСБ задержала в Крыму новых подозреваемых в участии в террористических группировках
19:43 21 маяЗа Порошенко будут голосовать “мертвые души” крымских татар
17:00 21 маяУкраина подаст на Россию в суд из-за Крымского моста
16:09 21 маяУкраинские нацисты готовы мочить меджлисовцев
13:24 21 маяНаселение Крыма консолидировано и не поддерживает чаяния украинских «ястребов»
12:45 21 маяКрымчан призвали готовиться к украинским провокациям
11:23 21 маяФСБ: Джемилев и Чубаров планировали серию терактов в Крыму
8:49 21 маяФСБ задержала в Крыму новых подозреваемых в участии в террористических группировках
0:03 21 маяЭкс-депутат Рады: Меджлисовцы баламутят Херсонскую область
19:44 20 маяЗрители украинского телеканала: Крымский мост – мост мира, а не войны
18:21 19 маяКонституционные фантазии: крымских татар вписали в Основной Закон Украины
18:16 19 маяУкраина дала понять: после “деоккупации” никаких выборов в Крыму больше не будет
15:35 19 маяНа Украине травят жителя Николаева за проезд по Крымскому мосту
0:22 19 маяПорошенко милостиво оставил русским путь для отступления
21:14 18 маяПорошенко пообещал Чубарову взяться за “коллаборантов” в Крыму
15:35 18 маяКрымско-татарская писательница написала открытое письмо Меркель
15:21 18 маяВ Киеве хотят отменить блокаду Крыма, чтобы свести на нет эффект моста
15:01 18 маяНайти и покарать: В Киеве выясняют имена украинских заробитчан, строивших Крымский мост
13:56 18 маяУкраина переживает самый большой позор за всю свою историю
11:25 18 маяМеджлисовцы требуют от Киева особого статуса
11:14 18 маяПарубий пообещал воплотить в жизнь страшный сон крымчан
10:57 18 маяПочему крымские татары лучше украинцев
10:48 18 маяУкраинский суд вернул российские паспорта морякам “Норда”
10:23 18 маяКрымские татары не смогут сохраниться как народ на Украине
9:12 18 маяМИД Украины поддержал призыв разбомбить Крымский мост – журналист
23:26 17 маяДепутаты Рады посещают Крым и хотят поехать в РФ на чемпионат мира по футболу
21:14 17 маяНа Украине выпустили календари к ЧМ-2018 с российским Крымом
21:04 17 маяУкраинский капитан может сесть на 5 лет за браконьерство и убийство 46 дельфинов
16:38 17 маяРоссия за четыре года дала крымским татарам больше, чем Украина
16:13 17 маяВолкер проговорился: Украина не сможет вернуть “захваченную Россией территорию”
13:59 17 маяНа украинском ТВ пригрозили помочь сдетонировать вулкану у Крымского моста
13:25 17 маяGoogle предал Украину
12:22 17 маяЭто геополитический удар! – Тягнибок устроил истерику из-за моста
11:57 17 маяНа украинском ТВ заявили, что РФ сделала то, о чем Украина только мечтала
10:50 17 маяКрымский мост нельзя построить – украинские политики продолжают гнуть свое
10:01 17 маяНа украинском ТВ признали, что лозунг “Крим це Україна” не работает
9:50 17 маяУкраине пора смириться с потерей Крыма – хозяин Закарпатья
9:39 17 мая“Я в компании с Навальным” – американский журналист гордится призывом разбомбить Крымский мост
8:28 17 маяСенченко опять хвалится на украинском ТВ: Оставил Крым без воды
8:09 17 маяМеджлисовцы из Киева вновь разжигают накануне годовщины высылки
7:45 17 маяОпубликована съемка «уставшего моста» в Киеве – «на зависть москалям»
16:54 16 маяПорошенко отозвал из Рады свой скандальный законопроект о лишении крымчан гражданства
15:50 16 маяКрымский мост: сложности геологии и политики
14:33 16 маяКрымский мост не позволит американскому флоту подойти к берегам Белоруссии
13:55 16 маяКрымский мост соединил русский народ
12:39 16 маяУкраинская секта неверящих в мост переобувается на ходу
11:34 16 маяГрандиозный проект, поражающий воображение – впечатления проехавших по Крымскому мосту
11:16 16 маяЭксперты, твердившие о невозможности строительства моста, были наняты Кремлем – киевский экономист
8:49 16 маяСБУ запретила украинским журналистам работать в Крыму и Донбассе
8:44 16 маяМост в Крым повысит спрос на недвижимость, но не цены
22:03 15 маяТорговцы «крымско-татарским холокостом»
20:41 15 маяЕС потоптался по “неправильному” Крымскому мосту
17:48 15 маяВ Госдуме нашли оправдание отказу Сбербанка заходить в Крым
16:22 15 маяНевероятно: Монтян признала свою ошибку
16:13 15 маяПорошенко заявил, что Крымский мост обязательно понадобится России
15:45 15 маяПорошенко капитулировал в день открытия Крымского моста
20:45 21 маяУкраинские «киборги» победоносно взяли горловский морг
20:06 21 маяПогибшие под Горловкой бойцы ВСУ имели при себе шевроны ополчения ДНР
19:53 21 маяУкраинские диверсанты взорвали автомобильный мост в ЛНР
19:15 21 маяНынешняя украинская атака на Горловку – это разведка боем
18:57 21 маяШок! Озвучены реальные данные потерь ВСУ в Донбассе
18:25 21 маяНад украинскими окопами реет американский флаг
16:34 21 маяПорошенко за копейки набирает пушечное мясо для войны в Донбассе
16:24 21 маяОпубликованы фото разрушений в результате варварского обстрела Горловки
16:17 21 маяВСУ готовят теракты на территории ЛНР
15:50 21 маяЧто будет вслед за неудачным танковым наступлением на Горловку
15:44 21 маяШкольников Горловки отправили учиться на дому из-за украинских обстрелов
15:36 21 маяКак захлебнулась танковая атака ВСУ – подробности от Минобороны ДНР
15:15 21 маяВСУ нанесли еще один удар по Горловке
14:20 21 маяВСУ обстреляли наблюдателей ОБСЕ, чтобы скрыть запрещённое оружие
12:51 21 маяПри попытке наступления ВСУ украинская ДРГ взяла в плен троих бойцов ВС ДНР
12:20 21 маяПоявилось видео ответки ВС ДНР за комбрига «Мамая»
11:54 21 маяВ Москве не оставят без ответа просьбу о военной помощи ЛДНР
11:25 21 маяПод Горловкой заработала украинская фабрика по продаже войны
11:18 21 маяВоенный эксперт: Наступление ВСУ – наглое и циничное преступление
11:06 21 маяПорошенко выбрал кровопролитие: в Донбассе начинается обострение
10:40 21 маяСрочно! ВСУ пошли в танковое наступление в Донбассе
22:54 20 маяБоевик АТО на канале Порошенко: Военная операция Киева – абсурд
21:09 20 маяБасурин: армия ДНР контролирует ситуацию под Горловкой
21:00 20 маяВ ДНР обещают дать отпор ВСУ в случае угрозы мирным жителям
14:03 20 маяВСУ устроили ад для жителей Горловки
0:33 20 маяВСУ ударили по прифронтовому Зайцево. Есть погибшие
18:07 19 маяЛегендарный батальон «Сомали» выдвигается в Горловку – на передовую
18:01 19 маяБывший АТОшник рассказал Трампу о применении режимом Порошенко химоружия в Донбассе
17:51 19 мая«Промышленный центр превратили в село» – мариупольцев возмутил парад вышиванок
17:48 19 маяЗападные инструкторы расскажут жителям Донбасса, как противостоять «военной агрессии»
17:41 19 маяВ рядах ВСУ паника из-за ситуации под Горловкой
17:35 19 маяВ ДНР развенчали ещё один украинский фейк
17:27 19 маяВСУ пытаются выяснить, сколько оружия увели у них из-под носа грузинские легионеры
17:05 19 маяГлава ОУН “особо уважает” евреев, воюющих против Донбасса
12:29 19 маяВ Донецке прощаются с легендарным комбатом Мамаем
11:27 19 маяЯрош назвал убийц комбрига «Пятнашки» Олега Мамиева
0:02 19 маяВ ОБСЕ не хотят заниматься домыслами относительно сбитого МН-17
23:41 18 маяОБСЕ не будет расследовать обстрел российских журналистов
23:30 18 маяВСУ нанесли удар по Горловке. Погибла пенсионерка
20:00 18 маяУкраинский журналист: Запад хочет торговать с Россией – это деньги, а они всегда важнее
19:37 18 мая«Нормандская четверка» обсудит миротворцев на Донбассе, но неизвестно когда
19:11 18 маяПрофлидер с северодонецкого «Азота» рассказал о том, как умирает флагман химпрома
18:56 18 маяАктивность под Горловкой – отвлекающий манёвр: ВСУ готовят наступление на другом участке
17:37 18 маяПорошенко хочет пропиариться перед выборами за счет будущих побед ВСУ
16:58 18 маяВ Раде объявили охоту на «мэра-сепаратиста» из Донбасса
15:44 18 маяСеменченко негодует: трупы погибших в Иловайском «котле» закопали в скотомогильнике
15:08 18 маяУкраинские силовики открыли огонь по российским журналистам
14:49 18 маяАвантюра ВСУ под Горловкой захлебнулась кровью
13:52 18 маяУ ВСУ очередные потери
10:15 18 маяВ ДНР пообещали отомстить за смерть легендарного комбата
9:30 18 маяПогибших в Донбассе инструкторов НАТО целенаправленно завели на минное поле
0:14 18 маяБородай на авдеевской промке: надо брать Киев, а Украину включать в состав Российской империи
23:45 17 маяПод Авдеевкой серьезно ранен командир знаменитой бригады
22:50 17 маяЗапад готовится к заморозке конфликта в Донбассе на несколько десятилетий
22:02 17 маяАрмия ДНР нанесла сокрушительный удар по позициям ВСУ в районе Горловки
21:33 21 маяНа Закарпатье – новая вспышка кори. Десятки детей в больницах
21:21 21 маяАдвокат журналиста Вышинского обжаловал его арест
21:12 21 маяКлимкин впервые приехал на родину африканского носорога
21:02 21 маяОтравление 400 детей в школе Николаева квалифицировали, как хулиганство
20:45 21 маяУкраинские «киборги» победоносно взяли горловский морг
20:38 21 маяЛитва хочет защититься от дешевых украинцев
20:16 21 маяПравительство Орбана утвердило «меморандум о защите закарпатских венгров»
20:06 21 маяПогибшие под Горловкой бойцы ВСУ имели при себе шевроны ополчения ДНР
19:53 21 маяУкраинские диверсанты взорвали автомобильный мост в ЛНР
19:43 21 маяЗа Порошенко будут голосовать “мертвые души” крымских татар
19:25 21 маяНа Харьковщине открыли музей Ильи Мечникова
19:15 21 маяНынешняя украинская атака на Горловку – это разведка боем
18:57 21 маяШок! Озвучены реальные данные потерь ВСУ в Донбассе
18:51 21 маяПопытка еврейского погрома в Одессе. Процесс таки пошел?
18:25 21 маяНад украинскими окопами реет американский флаг
18:10 21 маяПолитолога возмутили украинские “Врата Европы” на московских книжных прилавках
17:57 21 маяВерховная Рада будет убеждать ООН и ОБСЕ заняться «узниками Кремля»
17:44 21 маяВ Раде снова говорят про «Северный поток-2»
17:41 21 маяТимошенко: Африке просроченные лекарства отдают бесплатно, а Украине – за деньги
17:20 21 маяУкраина ежегодно теряет 600 тысяч человек
17:00 21 маяУкраина подаст на Россию в суд из-за Крымского моста
16:47 21 мая«Укрзализницу» обвиняют в геноциде
16:41 21 маяТрупы в украинских моргах разлагаются, ждут решений судов и нового законопроекта
16:34 21 маяПорошенко за копейки набирает пушечное мясо для войны в Донбассе
16:24 21 маяОпубликованы фото разрушений в результате варварского обстрела Горловки
16:17 21 маяВСУ готовят теракты на территории ЛНР
16:09 21 маяУкраинские нацисты готовы мочить меджлисовцев
15:50 21 маяЧто будет вслед за неудачным танковым наступлением на Горловку
15:44 21 маяШкольников Горловки отправили учиться на дому из-за украинских обстрелов
15:39 21 маяВ Киеве средь бела дня расстреляли людей
15:36 21 маяКак захлебнулась танковая атака ВСУ – подробности от Минобороны ДНР
15:21 21 маяОпубликован план разгрома Московского Патриархата на Украине
15:18 21 маяНайден человек, который пишет “бред” для речей Порошенко
15:15 21 маяВСУ нанесли еще один удар по Горловке
14:56 21 маяЗахарова увидела первые признаки адекватности в отношении Запада к Украине
14:52 21 маяБольшой небрат следит за тобой: Захарова рассказала о паспортах украинских депутатов и чиновников
14:26 21 мая«Вседозволенность и безответственность»: ВСУшник гранатой ранил девять человек
14:20 21 маяВСУ обстреляли наблюдателей ОБСЕ, чтобы скрыть запрещённое оружие
13:24 21 маяНаселение Крыма консолидировано и не поддерживает чаяния украинских «ястребов»
13:23 21 маяЗахарова: Украинская экономика оккупирована американскими топ-менеджерами
12:51 21 маяПри попытке наступления ВСУ украинская ДРГ взяла в плен троих бойцов ВС ДНР
12:45 21 маяКрымчан призвали готовиться к украинским провокациям
12:20 21 маяПоявилось видео ответки ВС ДНР за комбрига «Мамая»
11:54 21 маяВ Москве не оставят без ответа просьбу о военной помощи ЛДНР
11:25 21 маяПод Горловкой заработала украинская фабрика по продаже войны
11:23 21 маяФСБ: Джемилев и Чубаров планировали серию терактов в Крыму
11:18 21 маяВоенный эксперт: Наступление ВСУ – наглое и циничное преступление
11:06 21 маяПорошенко выбрал кровопролитие: в Донбассе начинается обострение
10:40 21 маяСрочно! ВСУ пошли в танковое наступление в Донбассе
10:15 21 маяНа украинском ТВ запустили новую мозгопромывочную кампанию
9:44 21 маяВ погранслужбе Украины обнаружена мега-зрада
9:35 21 маяЕвреи заклеймили позором подстилку украинских нацистов
9:23 21 маяСреди противников Майдана разгорелись споры о «Партии русских украинцев»
9:00 21 маяНа канале Порошенко обещают: Новой элитой Украины будут боевики АТО
8:49 21 маяФСБ задержала в Крыму новых подозреваемых в участии в террористических группировках
18:10 21 маяПолитолога возмутили украинские “Врата Европы” на московских книжных прилавках
17:57 21 маяВерховная Рада будет убеждать ООН и ОБСЕ заняться «узниками Кремля»
17:00 21 маяУкраина подаст на Россию в суд из-за Крымского моста
14:52 21 маяБольшой небрат следит за тобой: Захарова рассказала о паспортах украинских депутатов и чиновников
13:23 21 маяЗахарова: Украинская экономика оккупирована американскими топ-менеджерами
12:45 21 маяКрымчан призвали готовиться к украинским провокациям
11:23 21 маяФСБ: Джемилев и Чубаров планировали серию терактов в Крыму
22:22 20 маяУкраинским телезрителям сообщили плохую новость
19:44 20 маяЗрители украинского телеканала: Крымский мост – мост мира, а не войны
14:40 20 маяНавальный обзавелся собственной партией
14:06 20 маяУ Меркель призвали немецкий бизнес готовиться к санкциям США из-за “Северного потока-2”
15:35 19 маяНа Украине травят жителя Николаева за проезд по Крымскому мосту
11:56 19 маяВ Москве с большим успехом презентовали новую книгу об Олесе Бузине
21:24 18 маяМоскаль “нашел” в Ужгороде тайник с оружием 5-го управления ФСБ
20:10 18 маяУкраина проиграла России спор в ВТО
20:00 18 маяУкраинский журналист: Запад хочет торговать с Россией – это деньги, а они всегда важнее
19:25 18 маяМеркель считает отношения Германии с Россией “стратегически важными”
18:31 18 маяМеркель хочет гарантий для Украины в связи с “Северным-потоком-2”
18:17 18 маяПутин: Россия будет бороться за «Северный поток-2»
18:12 18 маяПутин: Россия готова сохранить газовый транзит через Украину
16:43 18 маяУ посольства “ЦеЕвропы” в Москве журналисты требовали освободить своего арестованного коллегу
15:35 18 маяКрымско-татарская писательница написала открытое письмо Меркель
15:21 18 маяВ Киеве хотят отменить блокаду Крыма, чтобы свести на нет эффект моста
15:04 18 маяНа Байкале построят новый горнолыжный курорт
15:01 18 маяНайти и покарать: В Киеве выясняют имена украинских заробитчан, строивших Крымский мост
13:56 18 маяУкраина переживает самый большой позор за всю свою историю
10:57 18 маяПочему крымские татары лучше украинцев
10:48 18 маяУкраинский суд вернул российские паспорта морякам “Норда”
10:34 18 маяУзбекистан и Казахстан отказались сотрудничать с фейковой украинской «прокуратурой Крыма
10:23 18 маяКрымские татары не смогут сохраниться как народ на Украине
10:01 18 маяПалестина – Израилю: добро пожаловать в ад!
8:56 18 маяОт РФ зависит вопрос нашего существования – посол Израиля в Киеве
8:21 18 маяАнтироссийские санкции ЕС оказались под вопросом
22:50 17 маяЗапад готовится к заморозке конфликта в Донбассе на несколько десятилетий
20:54 17 маяЛюди в вышиванках требуют признать нелегитимным выбор народа России
16:38 17 маяРоссия за четыре года дала крымским татарам больше, чем Украина
16:28 17 маяВ России завели дело на американского журналиста, призвавшего бомбить Крымский мост
15:46 17 маяВ Госдуме решили не пугать Запад Жириновским
15:29 17 маяЗавтра московские журналисты будут протестовать перед украинским посольством
15:17 17 маяВ Госдуме завели речь о разрыве Большого договора с Украиной
14:46 17 маяЭкономические связи не заставят Украину вернуться от США к России
14:37 17 маяВ Госдуме вспомнили о судьбе Василия Муравицкого
13:41 17 маяГосдума потребовала от Украины освободить журналиста Вышинского
13:25 17 маяGoogle предал Украину
12:22 17 маяЭто геополитический удар! – Тягнибок устроил истерику из-за моста
11:57 17 маяНа украинском ТВ заявили, что РФ сделала то, о чем Украина только мечтала
10:50 17 маяКрымский мост нельзя построить – украинские политики продолжают гнуть свое
10:01 17 маяНа украинском ТВ признали, что лозунг “Крим це Україна” не работает
9:50 17 маяУкраине пора смириться с потерей Крыма – хозяин Закарпатья
9:39 17 мая“Я в компании с Навальным” – американский журналист гордится призывом разбомбить Крымский мост
8:09 17 маяМеджлисовцы из Киева вновь разжигают накануне годовщины высылки
7:45 17 маяОпубликована съемка «уставшего моста» в Киеве – «на зависть москалям»
22:45 16 маяЗрада за зрадой: В Киеве обвинили Германию в двойной игре
21:13 16 маяУкраинский экспорт в Польшу почти догнал продажи в Россию
16:11 16 маяЗахарова предложила обыскать украинских министров
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.