21.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Над украинскими окопами реет американский флаг

Появление американских флагов над позициями украинской армии на передовой может означать то, что на линии разграничения появились американские инструкторы.

Такое предположение высказал военкор и автор проекта «Wargonzo» Семён Пегов в своём телеграм-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист сравнил инцидент с аналогичным в Сирии.

«Наряду с обострением на донбасском фронте появилась и такая символика. Над окопами ВСУ. По аналогии с курдами в Сирии флаг США может означать наличие американских инструкторов на позиции», – написал Пегов.