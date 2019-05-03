Над украинскими позициями в Марьинке поднят флаг Вермахта

03.05.2019, Донецк, Владимир Гладков

Украинские нацисты из полка «Азов» обстреляли мирное население и подняли гитлеровский флаг над своими позициями.

Об этом рассказал военкор пресс-службы оборонного ведомства ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы находимся на позициях Народной милиции ДНР вблизи населённого пункта Марьинка, где на усиление к 24-й бригаде был переброшен нацистский полк «Азов». И в первые же дни своего присутствия там нацисты отметились, вывесив на всеобщее обозрение флаг вермахта – армии нацистской Германии. Делают они это в преддверии 9 мая», – сказал Астрахань.

Он добавил, что приехавшие нацисты не только свели на нет все усилия украинской пропаганды, рассказывающей про «европейскую страну», но и уже успели совершить несколько серьёзных преступлений.

«Также стоит отметить, что с первых дней своего выхода на позиции нацисты полка «Азов» уже отметились несколькими обстрелами мирного населения и военными преступлениями. Сейчас мы покажем вам флаг тех, кто на самом деле воюет против Донбасса, несмотря на то, что украинская пропаганды пытается говорить о демократии, либеральных ценностях и пути в Европу. Сейчас вы своими глазами увидите, что напротив позиций Народной милиции ДНР стоит нацисты», – добавил военкор.