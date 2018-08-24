Над украинской “независимостью” смеётся весь мир

24.08.2018, Москва, Владимир Гладков

Из «Дня независимости» Украины сделали посмешище, так как страна управляется из-за рубежа.

Об этом в эфире телеканала «Россия» заявил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



«Отношение к гражданам Украины, которые приезжают сегодня в российский Крым, абсолютно адекватное, вменяемое, относятся к ним с уважением. Никто, если бы гулял в вышиванке по российскому Крыму, никто бы никому и слова не сказал. Это и означает, уважать традиции друг друга», – сказал премьер Крыма.

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Он подчеркнул, что украинский праздник «день независимости» превратили в посмешище.

«Мало того, мы говорим, что славянские народы жили вместе тысячи лет истории, нас разделили не по своей воле. И глупо, я считаю, что Украина находится в таких отношениях с Россией в первую очередь из-за позиции правительства Украины. Сегодняшний праздник, который превратили в насмешку над Украиной. Где эта независимость? Независимость была, когда мы были вместе в составе Советского Союза, тысячи лет истории, когда наши народы жили вместе, вместе прошли Великую Отечественную войну, тогда была совместная независимость, а сегодня полностью внешнее управление. Просто жалко на это смотреть. Но мы рады украинцам, всем, кто приезжает в российский Крым», – добавил Аксёнов.

Напомним, что ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что доктор экономических наук Украины Анатолий Пешко заявил, что за 27 лет независимости единственное достижение – это разрушенная промышленность и аграрный сектор.