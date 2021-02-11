Над управлением полиции сербского городка повесили флаг хорватских сепаратистов

11.02.2021, Белград, Алексей Топоров

В городке Дарвар Федерации БиГ, 95% населения которого составляют сербы, местные власти повесили над управлением полиции флаг непризнанной республики боснийских хорватов Герцег-Босна.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Решение нового правительства кантона Ливно Федерации БиГ, считающегося хорватским кантоном, разместить флаг Герцег-Босна над зданием Управления полиции в Дрваре, одном из трех муниципалитетов Федерации с преобладающим сербским населением, вызвало недовольство сербских репатриантов.

Этот флаг вызывает у сербов болезненные воспоминания о событиях 1995 года, когда в ходе поддержанного авиацией НАТО хорватско-бошнякского наступления городок, бывший частью Республики Сербской, оккупировали, а его население частично бежало. Что интересно, в 1998 году сараевские власти, стремящиеся построить моноэтническое и моноконфессиональное государство при попустительстве мирового сообщества, решением Конституционного суда БиГ от 1998 года объявили название Герцег-Босна и его символику неконституционными.

«Этот шаг нового правительства кантона Ливно – вопиющий пример нарушения закона и Конституции, оскорбительный для местного сербского большинства, – считает председатель инициативного совета этнической ассоциации сербов в ФБиГ Миле Марчета. – Они воспринимают это как давление и угрожающее послание, говорящее о том, что им следует «оставить Дрвар и переселиться».

В комментарии для сербских СМИ глава Дрвара Душица Рунич заявила, что демонстрация неконституционного флага на здании Управления полиции нарушила «ранее достигнутый компромисс» и что это была еще одна из многочисленных провокаций, против которых боролись сербские репатрианты более 20 лет.

«В общей сложности 95% сербского населения Дрвара заслуживают соблюдения компромиссного соглашения, а не действий, которые могут их оскорбить. Эти символы в свое время были сняты со всех учреждений в начале возвращения в город покинувшего его населения по просьбе большинства граждан Дрвара », – отметила Рунич.

Помимо возвращения неконституционной символики, гнев и бурную реакцию сербских репатриантов вызвало письмо, которое мэр Дрвара получил от соответствующего министерства правительства кантона. В этом письме, рассматриваемом как заключение по проекту Решения о создании Центра социальной работы Дрвара, предлагается заменить используемый сербами термин «защита» на применяемый в хорватском диалекте некогда единого сербо-хорватского языка термин «забота».

Председатель Союза сербских ассоциаций «Завичай» Бране Печанац интерпретирует последние события в Дрваре как неопровержимое доказательство того, что немногие сербы в БиГ живут в «черной дыре Европы», где они теряют свой язык, алфавит и духовность, и таким образом, право на биологическое выживание.

«Конституционные, основные и элементарные права сербского народа нарушаются повсюду в этом энтитете, даже в Дрваре», – говорит Печанац.

Подтверждением его слов является инцидент со школьниками сербской национальности в сербском городке Гламоч, который, как и Дрвар и Грахово, территориально принадлежит ФБиГ. Хотя сербское население также составляет большинство в нем, дети сербской национальности лишены гарантированного Конституцией права изучать свой родной язык и писать на кириллице. При зачислении в школу сербские учащиеся (а точнее их родители) должны решить, изучать ли хорватский или боснийский языки, поскольку в учебной программе сербского языка нет. При этом разница между тремя «языками», бывшими некогда частью единого сербо-хорватского языка, заключается лишь в алфавите и небольшом количестве регионализмов.