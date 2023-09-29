Над восстановлением Мариуполя работают десятки тысяч рабочих – Кубатьян

Владимир Гладков .  
29.09.2023 21:42
  (Мск) , Москва
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Дзен, Донбасс, Мариуполь, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Строительство, Украина


Разрушенный в начале СВО Мариуполь восстанавливается поразительными темпами, однако часть местных жителей всё равно недовольны.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Григорий Кубатьян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Разрушенный в начале СВО Мариуполь восстанавливается поразительными темпами, однако часть местных жителей всё равно...

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«В Мариуполе строительство очень масштабное, строят с раннего утра. В восемь утра уже стучат молотками. Идёшь по улицам, и каждый второй дом затянут сетью или лесами, и там кто-то работает. Очень масштабное строительство, как во времена фараонов строили пирамиды, десятки тысяч рабочих строят одновременно.

А разрушения большие. Особенно, когда смотришь на театр, разрушен он до античного состояния, там только фасад и кусок стены остались. Но и его планируют восстановить, и тоже ведутся работы. Плюс строят целые кварталы – большие, красочные, хорошие», – сказал Кубатьян.

Он рассказал, что местные жители разделены на два лагеря – одни радуются восстановлению, другие жалуются на разрушения.

«Местные жители делятся на тех, кто рад тому, что строится быстро и хорошо, и на тех, кто хочет побрюзжать. У них есть право быть недовольными – их город разрушили, они там жили, всё было хорошо, и тут что-то прилетело. Взорвалось, жуткие потери. Чего им быть радостными?

Многие считают: «Нам должны, давайте, всё восстанавливайте – как было, верните мой дом, который сгорел». Один дядька мне жаловался: дали мне квартиру, восемьдесят пять квадратных метров, в хорошем доме. Но мебели нет, я теперь должен на неё зарабатывать», – добавил военкор.

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