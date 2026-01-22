«Надавить – и русские сдадутся» – Келлог призвал перекрыть Балтику
Бывший спецпредставитель президента США по Украине Келлог предложил Европе перекрыть Датские проливы для российских судов.
Об этом он заявил на международном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Есть «теневой флот», который перевозит нефть. А на самом деле Россия это нефтяная страна. Если нам удается атаковать «Лукойл» и других, если нам удалось забрать 7 танкеров из открытого моря, то это хорошо. Помните, что можно перекрыть Балтийское море, потому что они ходят через Балтийское море. Это будет большой утратой для российской экономики», – рассуждал Келлог.
Он считает ошибкой то, что многие за Западе сравнивают Россию с СССР – мол, она не так сильна.
«Я считаю, что давление – это хорошо. Давите дальше, и они сдадутся. Конечно, они не подпишут капитуляцию на палубе линкора «Джерси», но вы увидите, что все их планы сорвутся», – обещает Келлог.
