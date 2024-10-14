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Ситуация у ВСУ крайне тяжёлая по всем фронтам, и бандеровцам остаётся рассчитывать только на внутренние российские проблемы.

Об этом на канале «Politeka» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне воюющий в ВСУ офицер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно смотреть на вещи реально – ситуация действительно тяжёлая, и кто поверил, что мы уже победили, немножко ошибается. Мы сейчас на Курщине, тут достаточно жёстко, нас пытаются выбить всеми силами. Противник уже собрал здесь в 5-7 раз больше личного состава, КАБами просто сносит населённые пункты. На Донетчине у пацанов тоже тяжело, но все держатся. Есть определённые проблемы, потому что у них, как и было раньше, превосходство по количеству мин с составов, преимущество по количеству личного состава», – рассказал Сазонов.

Он подчеркнул, что единственный шанс ВСУ – продолжать держаться, и надеяться, что Москва объявит всеобщую мобилизацию, которая «пошатнёт Россию изнутри».

«Если Путин не объявит мобилизацию, Россия начнёт чувствовать голод по личному составу. Пока нужно держаться так, как есть. А мобилизация в России будет происходить гораздо хуже, чем у нас. Сами россияне шутят, говорят, что объявили мобилизацию, призвали 300 тысяч, и два миллиона уехали в Казахстан. У них мобилизация, скорее всего, будет провальной», – вещал перебежчик.