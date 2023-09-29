«Надеемся они вернутся»: Мишустин о западном бизнесе  

Владимир Гладков.  
29.09.2023 08:55
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Санкции, Экономика


Российское руководство понимает положение западных бизнесменов, вынужденных из-за политической неуравновешенности своих государств уйти с российского рынка и ввести против РФ санкции.

Об этом в ходе Московского финансового форума заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское руководство понимает положение западных бизнесменов, вынужденных из-за политической неуравновешенности своих государств уйти с...

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«Знаем, что многие зарубежные инвесторы хотели бы сохранить свои проекты в нашей стране. Мы видели, что они в этом заинтересованы, ценим их усилия, с пониманием относимся к ситуации, в которой многие оказались из-за действий собственных властей.

Кто-то был вынужден уйти из России. Мы надеемся, что прагматизм возобладает, и они вернутся», – сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что на место ушедших приходят новые предприниматели и производители.

«Но свято место пусто не бывает, и те, кто покинул наш рынок, освободили нишу для других поставщиков, дал возможность менее раскрученным брендам себя проявить.

А более решительные инвесторы расширили свои проекты, или запустили новые. Ведь спрос на качественные товары и услуги не только не сократился, а наоборот, растёт», – подытожил глава правительства.

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