«Надеемся они вернутся»: Мишустин о западном бизнесе  

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российское руководство понимает положение западных бизнесменов, вынужденных из-за политической неуравновешенности своих государств уйти с российского рынка и ввести против РФ санкции.

Об этом в ходе Московского финансового форума заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Знаем, что многие зарубежные инвесторы хотели бы сохранить свои проекты в нашей стране. Мы видели, что они в этом заинтересованы, ценим их усилия, с пониманием относимся к ситуации, в которой многие оказались из-за действий собственных властей. Кто-то был вынужден уйти из России. Мы надеемся, что прагматизм возобладает, и они вернутся», – сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что на место ушедших приходят новые предприниматели и производители.

«Но свято место пусто не бывает, и те, кто покинул наш рынок, освободили нишу для других поставщиков, дал возможность менее раскрученным брендам себя проявить. А более решительные инвесторы расширили свои проекты, или запустили новые. Ведь спрос на качественные товары и услуги не только не сократился, а наоборот, растёт», – подытожил глава правительства.