07.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Даже если Петр Порошенко проиграет президентские выборы, Украина не откажется от нынешнего русофобского курса. Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как будто бы происходящее сейчас – это злая воля Петра Порошенко. «Замените Порошенко – и что-то изменится». Извините, ничего не изменится. Давайте поймём, что события на Украине имеют два слоя. Первый – это вот этот самый балаган, красочный, весёлый: Тимошенко, Порошенко, Зеленский и так далее. Этот балаган можно наблюдать, можно обсуждать сколько угодно. А за этим балаганом есть реальная политика. И эта политика совершенно иная: чёткая, последовательная, идёт как дорожный каток. Из года в год, в одном и том же направлении. Подавляется всё русское на Украине, обостряются отношения между Россией и Украиной.

Если всё будет так, как сейчас идёт, через года три такой же представитель Украины расскажет: «Как всё прекрасно сейчас, нам разрешают, забравшись под кровать, шёпотом поговорить по-русски». Это будет прекрасно. И, повторяю, это не изменится. Надеяться на то, что рассосётся, уже просто смешно и глупо. Прошло уже пять лет. Этот режим откровенно говорит, что он с нами воюет.

Поэтому нам нужно осознать – с нами ведут войну, и вместо того, чтобы обсуждать внешнюю сторону и балаган, нужно обсуждать, какие цели должна ставить Россия для того, чтобы предотвратить эти угрозы», – сказал Шишкин.

Его позицию поддержали другие эксперты.

«Что нужно делать России? Хотя бы сделать выводы и уроки из 2014-го года. Впервые в России начали задавать вопросы: «А что мы сделали? Почему произошла трагедия 14-го года, кто здесь виноват в России, кто несёт за это прямую ответственность?» – подчеркнул социолог Евгений Копатько.

«Мы проиграли Украину. И проиграли её на много поколений вперёд. Мы можем это признавать или нет, надевать розовые очки, пытаться это поражение представить, как грядущую потенциальную «полупобеду». На самом деле, всё очень плохо. И, чем бы ни закончились выборы, отношения будут плохими.

Всё-таки, мне кажется, что победа Петра Алексеевича Порошенко и продление ещё на пять лет того курса, который сейчас он проводит – это, всё-таки, наихудший вариант. Поэтому лучше бы было, чтобы его хоть кто-то сменил – это даёт хотя бы надежду, шанс на попытку возобновления диалога», – заявил журналист российского издания «Коммерсант» Максим Юсин.

При этом московский политолог Сергей Марков высказал более оптимистичный прогноз.

«Знаете, мы там и в 1941-м потерпели поражение, и в 1942-м, а потом освободили. Украина – это часть России, в широком смысле этого слова, там 70-75% – наши люди. И мы не сдадим Украину», – заверил Марков.