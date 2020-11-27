«Надеяться не на что» – люди культуры на Украине с ужасом ждут скачек Байден-Порошенко

27.11.2020, Москва, Владимир Гладков

С приходом к власти в США Джо Байдена экс-президент Украины Пётр Порошенко усилит позиции, а также бурную деятельность развернут позабытые «герои» майдана.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил известный советский и украинский композитор, политический комментатор Владимир Быстряков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот это молчаливое большинство, которое не одобряет, тихо ненавидит весь этот майдан и скачки на нём, но с одной стороны, оно сейчас как никогда заражено русофобией, потому что есть два удобных фактора – Крым и Донбасс. Если что, сразу: «Чей Крым?», маркер наш – не наш. И в голове у многих сместилось всё.

И у людей культуры, которые думают о судьбах народа, есть такое впечатление, что в один «борщ» замещали всё, причём – сознательно. Замешали политику Путина, русский язык, русскую культуру, замешали события на Донбассе, крымский референдум – и это всё подаётся как один большой вражеский ком, который спит и видит, как бы эту несчастную Украину задушить», – рассказал Быстряков.

«Под эти крики о российском рабстве, которые звучали со всех сторон, мы попали в рабство американское, причём, по полной программе, и из которого не знаем, как выбраться», – добавил эксперт.

При этом он подчеркнул, что сейчас, когда Джо Байден вот-вот победит на выборах США, для Украины начнётся «ужас без конца».

«Потому что сейчас усилятся позиции Порошенко и «Евросолидарности», выскочат все эти «герои», попрятавшиеся было. Потому что они вначале думали, что «Зеленский придёт – порядок наведёт», потом увидели, что это не реформатор. И сейчас будет оживление, будет активизация всех этих «хлопцев».

Я думаю, будут смены в правительстве, будут пертурбации, возможно, будут перевыборы в Верховную раду, потому что они сейчас получат очень мощную подпорку, очень мощный фундамент в лице Байдена.

Это очень для нас плохо, это для нас чревато самыми нехорошими последствиями, и на что надеяться, я даже, честно говоря, не знаю», – заключил Быстряков.