«Надеюсь, это будет услышано»: Путин о возвращении земель по примеру Крыма

18.03.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

Бывшие советские республики, получившие благодаря большевикам исконно русские земли, а сегодня проводящие антироссийскую политику, должны осознать, что Москва не будет мириться с таким положением вещей.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на торжествах по случаю седьмой годовщины возвращения Крыма в состав России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз, по каким-то причинам, непонятным до сих пор, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований. А потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории и геополитические пространства.

Но хочу сказать, что мы готовы жить в новых геополитических условиях. Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братские народы, готовы подставить им плечо и локоть, для того чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперёд, используя наши конкурентные возможности, а их достаточно.

Но мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», – сказал Путин.