«Надеюсь, корвет «Мазепа» будет не один – и разгонит все корабли РФ в Чёрном море» – офицер ВМСУ

Подаренный турецким лидером Эрдоганом Украине корвет «Иван Мазепа», на который ВМСУ возлагают огромные надежды, проходит последние испытательные процедуры, команда уже сформирована.

Об этом в эфире одесского «7 канала» заявил старший помощник противоминного корабля лейтенант «Максим», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу гетмана нашего Ивана Мазепы, я имею в виду корвет, который мы получили, который уже на ходовых испытаниях, это уже не секрет. Много рассказать не могу, но это абсолютно новый аппарат, который будет выполнять задания для укрепления обороноспособности нашей страны. Это мультицелевой корабль.

Конечно, небольшой, как принято с советских времён – чем больше, тем лучше. Сейчас эта война показала, что лучше быть маленьким и быстрым, чем большим и неповоротливым, крейсер «Москва» это очень хорошо показал. Конечно, это очень хороший образец, и надеюсь, что он будет не один. Команда уже сформирована», – рассказывал «Максим».