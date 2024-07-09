«Надеюсь, корвет «Мазепа» будет не один – и разгонит все корабли РФ в Чёрном море» – офицер ВМСУ

Вадим Москаленко.  
09.07.2024 22:54
  (Мск) , Одесса
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Подаренный турецким лидером Эрдоганом Украине корвет «Иван Мазепа», на который ВМСУ возлагают огромные надежды, проходит последние испытательные процедуры, команда уже сформирована.

Об этом в эфире одесского «7 канала» заявил старший помощник противоминного корабля лейтенант «Максим», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подаренный турецким лидером Эрдоганом Украине корвет «Иван Мазепа», на который ВМСУ возлагают огромные надежды,...

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«По поводу гетмана нашего Ивана Мазепы, я имею в виду корвет, который мы получили, который уже на ходовых испытаниях, это уже не секрет. Много рассказать не могу, но это абсолютно новый аппарат, который будет выполнять задания для укрепления обороноспособности нашей страны. Это мультицелевой корабль.

Конечно, небольшой, как принято с советских времён – чем больше, тем лучше. Сейчас эта война показала, что лучше быть маленьким и быстрым, чем большим и неповоротливым, крейсер «Москва» это очень хорошо показал. Конечно, это очень хороший образец, и надеюсь, что он будет не один. Команда уже сформирована», – рассказывал «Максим».

Он посчитал нужным также напомнить слова Зеленского по случаю дня ВМСУ.

«Он в интервью сказал, что в Чёрном море не должно быть ни одного российского корабля или катера, и в Чёрном море точно так же не должно быть ни одной российской мины», – пригрозил лейтенант.

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