«Надеюсь, мы услышим об их посадках»: В Крыму силовики изучают 30 строительных компаний

24.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Ситуация с выполнением федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма разбалансирована. Об этом в эфире телеканала Крым-24 заявил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.

В сложившей ситуации он винит своего предшественника Олега Казурина, который заводил на полуостров сомнительных заказчиков.

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«Провал был один — казуринский период, когда заводились подрядчики, которые имели только мобильный телефон и записную книжку. Все подрядчики имели авантюрный склад характера. Некачественно была выполнена проектная документация, сегодня мы пожинаем эти плоды», – сказал Кабанов.

В итоге, по его словам, были сорваны сроки сдачи в основном социальных объектов: детсадов, школ, поликлиник, многоквартирных домов.

«Нет ни одного объекта, где бы нам не приходилось перепроектировать. В большинстве случаев документация не соответствует реальности. По ряду объектов нет сейсмики. Они просто передрали документ откуда-то и поставили новые штампики. Надеюсь, мы услышим об их посадках», – пожаловался Кабанов.

Он заявил, что правительство Крыма обратилось в МВД и ФСБ по поводу 30 подрядчиков, работавших на объектах в Крыму. В дальнейшем правительство намерено привлекать только те компании, которые имеют опыт работы на федеральных объектах в Сочи и Владивостоке.

Бывший заместитель председателя крымского правительства Олег Казурин признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Киевский районный суд Симферополя приговорил его к 11,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года Казурин получил через посредника часть взятки в размере 27 миллионов рублей за способствование выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилых домов в Керчи.

В Крыму по состоянию на 1 декабря было освоено 48 из 66,3 млрд. рублей, выделенных на этот год в рамках ФЦП. В следующем году в рамках ФЦП Крым получит 91,8 млрд. рублей. В программе 500 объектов, более 100 из них уже введено, в работе 200 объектов. На сегодняшний день срок действия ФЦП – до 2022 года. Объем ее финансирования сегодня составляет примерно 877,8 миллиарда рублей.