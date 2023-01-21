«Надеюсь, скоро будут дома»: пресс-служба Пригожина разыскала пропавшего бойца ВСУ по просьбе его родственников

Виктор Орлов.  
21.01.2023 19:10
  (Мск) , Санкт-Петербург
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина опубликовала новое видео с пленным бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ), которого нашли по просьбе родственников.

На горячую линию «Спроси Вагнер» в Telegram пришел запрос от родственников пропавшего бойца ВСУ Олега Петривского. Сотрудники пресс-службы Пригожина нашли мужчину и опубликовали видео с ним. В обращении Петривский передал привет сыну и признался, что скучает по родным.

Пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина опубликовала новое видео с пленным бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ),...

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«Передавай привет там всем, надеюсь, что скоро буду дома. Ну а так, что рассказать. Тяжело, конечно, вдали от своего дома. Скучаю за вами. Тут лучше, конечно, чем на позициях», — сказал он.

ВИДЕО: https://t.me/concordgroup_official/318

Ранее пресс-служба Пригожина нашла пропавшего украинского бойца Александра Дюжикова из Одессы.

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