«Надеюсь, такого будет больше» – израильский офицер похвалил ВСУ за удары по Белгороду

ВСУ должны продолжать удары по российским городам с мирными жителями, поскольку израильский опыт показывает, что такие бомбёжки имеют эффект.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил израильский офицер в отставке Игаль Левин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какие можно извлекать уроки вам? Не обязательно на Израиль смотреть, можно смотреть в спайке, что нужно быть хищниками, в хищников вкладываются, а не жертвами, по жертвам плачут. Права, демонстрации, осуждают, называют террористами и так далее. Ну, в своё время Голда Меир сказала очень правильно, что лучше получать ноты протеста, но быть живым, чем вас будут оплакивать и говорить, насколько вы были пушистыми, хорошими, моральными, этичными, но при этом вы будете уничтожены. Это урок, который можно извлечь, и мне кажется, Украина извлекает этот урок, не будем в подробности вдаваться, но у меня такое ощущение есть», – завуалировано похвалил украинских террористов Левин.

Ведущий призвал гостя студии не скромничать и прямо сказать, что тот имеет в виду ракетный удар по Белгороду 30 декабря.

«Есть ли у вас ощущение, что это новый этап, и то ли вы имеете в виду, когда говорите, что ВСУ нужно быть хищниками?» – уточнил пропагандист.

«Ну, мне кажется, украинцы видят, что это новый этап. Мы видим по соцсетям реакции и СМИ, и так далее. Да и граждане РФ увидели, что это новый этап тоже, по их реакции это видно. Это же простые истины, я постоянно говорил, что войну нужно переносить на территорию врага. Хорошо, что это происходит, надо больше. Война должна там идти, не в Украине. Ваша логика – чтобы не у вас это было, а у них. Чтобы у них были разрушены города, чтобы у них бежали миллионы граждан, чтобы у них разрушались инфраструктура, объекты и так далее, чтобы там люди вопили от ужаса и им было плохо. И это работает. Мы видим, как изменили своё мнение японцы и немцы, например, после 1945 года, когда им стало очень сильно плохо», – ответил Левин.

Также он привёл в пример современный израильский опыт, указав на результаты соцопроса среди палестинцев.

«Палестинское антиизраильское социологическое бюро, спрашивая, поддерживаете ли вы действия ХАМАСа жителей Газы и жителей Иудеи и Самарии, это Западный берег, внезапно у людей из Иудеи и Самарии намного выше поддержка ХАМАСа, чем в Газе. Удивительно, а почему так? Совпадение, случайность? Но почему-то меньше людей в Газе внезапно стали поддерживать ХАМАС и резню 7 числа. А вот там, где не бомбили, как в Газе полностью, там почему-то поддерживают больше. Это очень хорошо, войну нужно переносить на территорию врага, отлично, надеюсь, такого будет больше», – заключил израильский военный.

Семья Левина эмигрировала из Одессы, когда ему было 10 лет. В Израиле он дослужился до старшего лейтенанта, участвовал в боевых действия в Секторе Газа и Ливане. В 2019 году вернулся на Украину, где выступает как военный аналитик и ведет антироссийский блог.