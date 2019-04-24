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24.04.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Донбасс, Одесса, Россия, Украина, Харьков
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«Надеюсь, вслед за ЛДНР придет час Одессы, Николаева, Харькова»

Сегодняшнее решение Владимира Путина о начале выдачи российских паспортов по упрощенной процедуре жителям ЛДНР в перспективе следовало бы расширить и на другие регионы исторической Новороссии.

Об этом в своем блоге пишет священник Андрей Новиков, экс-секретарь Одесской епархии, вынужденный покинуть Украину из-за угрозы преследования в 2014 году за поддержку Русской весны.

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«Как же я рад за русских людей свободной части Новороссии, в боях, мучениях и слезах выстрадавших своё природное право быть гражданами Великой России! Сегодня исторический день, переступлен очень важный барьер, который по неведомым нам причинам невозможно было переступить раньше. Что ждёт в этом новом этапе бытия рассеянный русский народ? Хотелось бы верить, что новый этап его собирания и защиты под сенью двуглавого Орла. Надеюсь, что придёт час Одессы, Николаева, Харькова», – пишет отец Андрей.

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