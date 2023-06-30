«Надежд на нормальную экономику больше нет» – киевский предприниматель

Вадим Москаленко .  
30.06.2023 20:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика


В то время как украинские чиновники занимаются разворовыванием западной помощи, «незалежная» всё больше становится сырьевым придатком европейских государств.

Об этом на канале украинского политолога Юрия Романенко рассказал предприниматель Денис Долинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В то время как украинские чиновники занимаются разворовыванием западной помощи, «незалежная» всё больше становится...

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«В Лондоне мы получили пятьдесят миллиардов на восстановление нашей любимой страны. Часть этих денег, а это около 45%, было обещано под зарплаты чиновникам. Тем чиновникам, штат которых на Украине раздут просто до невероятных масштабов, которые грабят страну через разные глупые тендера, коммунальные предприятия, брусчатку, строительство несуществующих зданий, и так далее.

Никакого энергетического, бизнесового сектора, или какого другого. Остальная часть с этих пятидесяти миллиардов была обещана на восстановление – имеются в виду квартиры людей, которые пострадали после военных действий, больницы. Это всё будут восстанавливать. А как же всё остальное?», – сказал Долинский.

Он возмутился, что в то же время реализовать что-либо бизнесу становится всё сложней, и открыть предприятие становится «практически невозможно».

«То есть, опять мы возвращаемся к тому, с чего начинали – к сырьевой экономике. Наши предприятия будут все работать на выращивание сырья, и продавать это сырьё в Европу, где будет делаться готовый продукт с добавленной стоимостью. Это наши реалии и перспективы на послевоенную Украину», – добавил предприниматель.

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