Надежда на «хитрый план» с украинскими мокряками не оправдывается

12.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Члены экипажей катеров ВМС Украины, участвовавшие в провокации возле Керченского пролива, вопреки ожиданиям ряда экспертов, вернувшись в Киев, не стали давать разоблачительные показания против отправившего их в поход к берегам Крыма экс-президента Петра Порошенко, а, напротив, встретились с ним и всячески демонстрировали обоюдную симпатию.

Как сообщает пресс-служба Порошенко, моряки заверили бывшего гаранта в том, что останутся служить в ВМС Украины, а один из них даже пригласил Порошенко на свадьбу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Горжусь нашими моряками «Бердянска», «Никополя» и «Яны Капу», которые все как один решили продолжать военную службу на море. И будут бороться за деоккупацию Азовского моря и всех наших территорий. Выдержку наших ребят, их мужество, их мудрость, их верность военной присяге видел весь мир. И даже в российской тюрьме на них смотрели как на героев. Ребята рассказали, что даже сами россияне удивлялись, что украинцы так борются за своих.

Никто не останется безнаказанным за издевательства над честью украинского военного. В принятый нами «Азовский пакет» санкций попали все, кто отдавал приказы, санкционировал, вел незаконные следственные действия, кто принимал судебные решения по аресту моряков. Сегодня лично пожал руку каждому. И даже получил приглашение на свадьбу к Андрею Эйдеру. Для всей Украины вы навсегда останетесь легендами и примером несгибаемого духа украинского воина», – заявил Порошенко.

«Тело в тюрьме, а дух на воле. Мы знали, что нас дома ждут, мы знали, что мы правы, что мы правильно поступили. Все парни, как один, все решили продолжать службу, так что. море, оно затягивает навсегда. Два слова – мы победим», – заявил один из возвращенных на Украину матросов Андрей Опрыско.