Надежда на нового министра: штурмовик СВО рассказал о проблемах с дронами и РЭБ

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В противостоянии с Западом, как в первые годы Великой Отечественной войны, по ряду направлений ВПК России всё ещё в позиции догоняющего.

Об этом в эфире радио КП рассказал находящийся в отпуске в Москве военнослужащий-штурмовик из зоны СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело не в качестве подготовки, а в качестве тех средств, которыми они обладают, в том числе для удалённого воздействия. Мы сейчас, как в первые годы Великой Отечественной войны, по ряду направлений до сих пор в позиции догоняющих. Только тогда это были танки и самолёты, а сейчас – это дроны и РЭБ. Сколько безэкипажными катерами было потоплено кораблей ЧФ, и только последние полтора месяца начались работы по защите, все прекрасно знают, что такое их FPV, и как они начали работать. …У нас пока таких технологий по воздушным ретрансляторам нет. РЭБы, которые действтительно действенны, начали появляться в последнее время. Выдали ружья, которые работают 1400-1600 MHz, а они летают уже на 800, ружьё просто-напросто не работает. И эта часть, она только-только начинает развиваться, и я очень рад, что она была озвучена новым министром обороны Владимиру Путину. По беспилотникам, по РЭБам – так ситуация вообще обстоит реально», – сказал военнослужащий.

Он добавил, что в рамках огромной страны такой поворот будет непростой, но выполнимый.

«Инструменты-то есть. Эти маленькие КБ можно собрать по стране, выделить наиболее эффективные, если именно от войск брать обратную связь, модернизировать их производство, поставить их на гособоронзаказы. Проинвестировать эти мелкие КБ. Москва же не сразу строилась. Мы – огромная страна, со всеми плюсами и минусами. Наша машина ВПК гигантская. Но в сравнении с Европой, с этими блохами… Несложно ведь организовать производство в какой-нибудь Литве или Латвии каких-нибудь дронов. Это равносильно, как повернуть самокат яндексовский на 90 градусов или повернуть, там, атомный ледокол», – привёл пример боец.