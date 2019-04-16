Надежда Савченко на свободе: Чего от неё ждать

16.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Выход на свободу одиозной Надежды Савченко – это признак конца режима действующего президента Петра Порошенко. И силовой блок, и судебная система уже не верит в то, что ему удастся сохранить под собой кресло главы государства, поэтому отказывается играть в его игры. Об этом в комментариях «ПолитНавигатору» заявили украинские эксперты.

Что касается планов Савченко сколотить мощную команду и войти в новый состав парламента, то всё будет зависеть от того, удастся ли дважды узнице найти спонсоров под именной проект.

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«Освобождение Савченко никак не повлияет на политический расклад в ближайшее время. Разве что оно стало еще одним сигналом, что Порошенко уже не контролирует тот мощный административный ресурс, который находится в его распоряжении. Это сигнал для тех людей, которые составляют этот админресурс о том, что сейчас выход из него не создает для них проблемы, а, наоборот, создает новые возможности в виду скорой смены власти. Для Порошенко это явно плохой знак.

Будет ли Савченко иметь политическое будущее или нет, зависит от того, как она себя поведет. В принципе, народ таких любит. Ей предъявляют единственную претензию – что то, в чем ее обвиняют, она на самом деле не совершала», – завил политолог Александр Семченко.

«Есть ли политические перспективы у Савченко – зависит от команды. У Савченко самой по себе ничего не получится. Если удастся собрать команду, которая будет сдерживать ее в ее, так сказать, контрпродуктивных эмоциональных порывах, если ей укажут ее место в политической системе, тогда у нее есть шанс. На чистой деконструкции – «все разрушить до основанья, в затем..» шансов в нашей политической системе у нее нет. Во время правления Порошенко я бы сам был готов ей помочь быть более адекватной, но в новой ситуации неизвестно, насколько будет востребован подобный политический тип. Мне кажется, не очень. Думаю, что будет востребована какая-то умеренная националистическая позиция, не радикальная, а именно умеренная», – отмечает известный украинский политолог Михаил Погребинский.

«Савченко занималась Россия, Медведчук и прочие. Медведчук, вероятно, надеялся, что на ней можно как-то попиариться. Но как только она села, она оказалась никому не нужна. Кто ей сейчас даст денег (на политику) и зачем? Я не понимаю, зачем она может быть кому-то нужна. Что касается ее заявления о том, что она намерена провести свою партию в Раду осенью, то флаг ей в руки. Но я не вижу людей, которым она может быть нужна. Если такие найдутся, я сильно удивлюсь. Нет денег – нет политики. На какие шиши она хочет ею заниматься?

Что касается ее освобождения, то в тюрьме она никому не нужна. Сейчас заинтересованные лица сами думают, как не попасть в тюрягу. Срок ей не продлили – зачем это судьям? Судьи не знают, куда повернет дело. Подождать осталось немного. Удирать она никуда не собирается. Поэтому пусть погуляет до 7 числа, а к 7 числу все что угодно может случиться. Она вон еще в парламент обещала прийти 23-го. Посмотрим на этот цирк», – добавляет адвокат Татьяна Монтян.

Политолог Юрий Романенко в своем блоге назвал освобождение Савченко «апогеем политической импотенции» режима Порошенко: «Дело отражает всю суть того багажа, того управление, которое было у Порошенко. Эта суть выражается одним ключевым словом – импотенция. То есть, они за пять лет ничего толком не смогли довести до конца. Все знаковые дела – Шеремет, Гонзюк, убийство на Майдане – все слили, затянули. И как следствие – разочаровали. Даже с Савченко ситуация в очередной раз показала, что «не хочешь ср…ть – не мучай жопу», – заявил Романенко.

Его коллега Руслан Бортник в эфире телеканала NewsOne подчеркнул, что теперь Савченко сконцентрирует все силы на борьбе с нынешним президентом, которого она винит в своем заточении.

«Савченко, безусловно, опасна для Петра Порошенко. У нее с ним, скажем так, кровно-политическая вражда. Она обвиняет именно действующего президента в том заключении, которое с ней приключилось. Она опасна для его действующей команды, генерального прокурора Луценко, для других членов его команды. Надя Савченко может выступить своего рода ледоколом для нынешней политической системы и для попытки сохраниться нынешней команде в следующем политическом цикле», – заявил Бортник.

Живущий в Киеве белорусский националист-журналист Игорь Тышкевич в своем блоге, напротив, подчеркивает, что освобождение Савченко на данном этапе выгодно Порошенко. Дело в том, что часть избирателей по-прежнему верит, что Савченко готовила теракт в Киеве по заказу ДНР. Поэтому ее выход на свободу наглядно демонстрирует угрозу «ватного реванша».

«Речь идет о «перетоках» после второго тура – от Гриценко, Смешко, Юлии Тимошенко. Это будет мобилизирующий фактор для Порошенко – «вот, видите, реванш возможен», – сказал Тышкевич, утверждая, будто бы новая «страшилка» добавит действующему президенту до 7% голосов во втором туре.