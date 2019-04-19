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19.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Провокации, Сюжет дня, Украина
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Надежда Савченко: Порошенко может организовать взрыв на дебатах

Действующий президент Украины Петр Порошенко – это опасный своей подлостью и жадностью человек, который способен пойти на многое. В частности, одна из сцен, на которых сегодня состоятся дебаты на стадионе «Олимпийский», может стать мишенью террористов. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила недавно вышедшая на свободу депутат Надежда Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Савченко намекнула, что, заявив о возможности теракта, она помогла его избежать.

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«Я близко видела Петра Алексеевича Порошенко – это человек опасный исключительно своей подлостью и жадностью. Эти две ключевые характеристики человека при власти свободны на многое.

Я хочу избежать любых терактов или любых опасных ситуаций на стадионе, но об этом я должна была сказать, чтобы теперь все поняли, что мы их точно избежим. Чтобы отработали все так, что нет понятия двух сцен. Потому что одна сцена становится мишенью», – заявила Савченко.

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