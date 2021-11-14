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14.11.2021 12:52
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Дзен, миграция, Политика, Польша, Украина
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Надежда Савченко: Украина может принять у себя мигрантов с границы Польши

Новости УкраиныУкраина может принять у себя мигрантов, скопившихся  на границе Польши и Белоруссии. Однако для...

Украина может принять у себя мигрантов, скопившихся  на границе Польши и Белоруссии. Однако для этого Запад должен выделить деньги Киеву.

Об этом в эфире канала «Ukrlive» заявила депутат Верховной рады прошлых созывов, экс-боевик «АТО» Надежда Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что Украина приняла афганских беженцев, спасала и, как говорится, подчищала за США, каким сейчас будет один из моментов выхода. Если при прорыве границы этими беженцами прозвучит какой-то выстрел с польской или белорусской стороны, попадёт в польского или белорусского пограничника, Белоруссия или Польша объявит, что началась война.

Если сейчас Европа договорится с Украиной, как США, о том, чтобы этих беженцев перевезти в фильтрационные лагеря на Украине, построить их, так, как это делает, например, Эрдоган, сдерживая сирийских беженцев, при этом Европа даст деньги на это всё.

Если вдруг прозвучит такой выстрел на границе между Польшей и Украиной, ни Украина, ни Польша, в том числе ЕС и НАТО, не скажут, что началась война с Украиной. То есть, это будет снятием напряжения», – заявила Савченко.

По её словам, если белорусы будут отправлять мигрантов обратно в Турцию точно не будут, то Украина вполне может их депортировать.

«То есть, если в ЕС будут считать, что для избегания очень быстрого развязывания Третьей мировой войны (хотя, в целом её не избежать никогда) будет выгоднее переправить их на Украину, то они будут об этом просить украинскую власть, и украинская власть на это пойдёт. Потому что, судя по всем событиям, Третьей мировой войны не избежать, но можно её отсрочить, если они пока побудут у нас», – утверждала экс-депутат.

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