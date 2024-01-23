Надеждин издевательски поблагодарил «Новых людей» за поддержку

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Микросенсация случилась вчера на либеральном фланге президентских выборов в России. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, находясь в Ярославле, поставил подпись за выдвижение кандидата партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина.

По его словам, он это сделал, чтобы «поддержать конкуренцию на выборах», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я согласен с Надеждиным не по всем вопросам, но надеюсь обсудить все с ним на предвыборных дебатах. Я считаю, что в РФ должна быть политическая конкуренция. Сам знаю, как непросто собирать подписи. Это — мой маленький вклад. На этой неделе оставлю подписи и за других кандидатов», — заявил Даванков журналистам.

Он также сообщил, что давно знает Надеждина. Однако тот поблагодарил молодого коллегу за поддержку в оскорбительной форме, заявив, что теперь им придется познакомиться.

«Я лично знаю всех кандидатов. Я помню их еще «маленькими». Путина знаю с 90-х годов. Меньше всех я знаю Даванкова, потому что он другое поколение. Но придется мне, видимо, с ним поближе познакомиться», – сказал Надеждин на стриме с политологом-иноагентом Екатериной Шульман.

Также он сообщил, что не считает Даванкова своим конкурентом на выборах, поскольку намерен бороться только с президентом РФ Владимиром Путиным.

Думается, что пренебрежительные благодарности Надеждина не сильно задели кандидата от «Новых людей». Трюк с подписью – это пиар-ход в его кампании. Поддерживающий Даванкова политолог Илья Гращенков откровенно признает, что таким образом можно получить голоса избирателей «альтернативного кандидата», когда его снимут с выборов.

«Мы пока ещё не знаем, чем завершится авантюра Надеждина. Подписи он соберёт, но сумеет ли их сдать – большой вопрос. Думаю, на этот вопрос сейчас не ответит ни он сам, ни даже те, кто эти подписи будет принимать. В такой ситуации неопределённости как раз крайне важно наметить возможные стратегии для дальнейшей работы», – написал Гращенков в своем тг-канале.

Зато его коллегу иноагента Станислава Белковского поступок Даванкова привел в ужас.

«Только не это, шеф! Если антивоенный кандидат поддержит провоенного, он обессмыслит всю свою кампанию и подставит тех, кто за него подписался», – написал беглый либерал.

Глава «Клуба регионов» неопределенной политической ориентации Сергей Старовойтов считает, что от отчаяния «нетвойняшки» Надеждина согласятся проголосовать за прокремлевского либерала, когда их кандидата не допустят на выборы.

«Этих избирателей немного, тем не менее, они представляют скорее символический либеральный капитал. Особенно после громкой подписной кампании с очередями сторонников. Кроме прочего, этот ход позволит Надеждину прямо поддерживать Даванкова, хотя бы в качестве ответной услуги», – написал Старовойтов.

Политический эксперт Сергей Марков считает, что своим поступком Даванков подставил Надеждина перед его сторонниками, которые сейчас старательно выстраиваются в очереди на морозе, чтобы сфотографироваться и продемонстрировать западным СМИ хоть какой-то протест в России.

«Яркий шаг. А то, что это сделано сразу после того, как к сбору подписей за Надеждина подключились Ходорковский, ФБК, Певчих и другие иностранные агенты и экстремисты, – делает это факт просто ослепительно ярким. Так чей же агент Надеждин? Ходорковского? Или Кремля? Или, о чудо, Надеждин это независимый кандидат?», – иронизирует Марков.

Политолог Марат Баширов прогнозирует, что несмотря на всю суету вокруг Надеждина, к выборам его не допустят.

«Не зарегистрируют Надеждина. Чужой он на этих выборах. Да и зачем тратиться на поиски его левых источников финансирования из-за 0,01%? А они будут. Потом он уедет на Запад на пенсию с ореолом борца с режимом и умножит число иновещателей. И самое главное – отказ будет совершенно законным», – написал Баширов.

Отстранение Надеждина еще не произошло, а либералы уже грустят по упущенным в прошлые годы возможностям. Беглый журналист-иноагент Олег Кашин винит во всем блогера-уголовника Алексея Навального и его экстремистскую организацию ФБК.

«Консолидация вокруг Надеждина только потому и стала возможна, что за военные два года антипутинская среда пережила благотворную демонополизацию, и тот центр силы, который до 2022 года был единственным и откровенно злоупотребял своей единственностью, требуя от сторонников слепого и беспрекословного подчинения, теперь деградировал, морально обанкротился. Сохранись ФБК-шная монополия в прежнем виде, не было бы сейчас никаких ни очередей, ни подписей», – написал Кашин.

Его горячо поддержала журналистка с израильским гражданством Ксения Собчак. Она полагает, что навальнисты не дали ей победить на прошлых президентских выборах в России.

«Если бы не воротили нос от Прохорова с его ресурсами и неплохим результатом, потом от меня с результатом похуже, то может сейчас бы жили в другой ситуации с какими-то пусть маленькими, но противовесами. А то кандидаты будут всё сложнее и компромисснее, но голосовать-то все равно надо… Но когда это говорили 6 лет назад, ФБК и прочих «бескомпромиссных» это не устраивало, хотя умное голосование уже тогда существовало, не странно ли?», – сокрушается Собчак.