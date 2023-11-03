Надеждин собирается выпустить Навального и Стрелкова из тюрьмы

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Либеральный политик Борис Надеждин, который собирается баллотироваться в президенты России, «первым своим указом» отпустит из тюрьмы блогера-уголовника Алексея Навального, его соратника Илью Яшина и осужденного за измену Родине Владимира Кара-Мурзу.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я желаю им сохранить силы и здоровье. Первый указ, который я подписал бы, когда стану президентом, надеюсь, – о немедленном освобождении всех политических заключенных. Это первое, что нужно сделать. Дальше будем работать», – сказал Надеждин.

Кроме того, он пообещал сразу после избрания провести «новые честные выборы», в которых примут участие и Навальный, и бывший министр бороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков).

«Да, конечно, и не только Навальный, кстати. Пусть и Стрелков участвует. Я его тоже выпущу. Стрелков, точно, сидит чисто по политике», – сказал Надеждин.

Он похвастался хорошими отношениями с беглым олигархом-иноагентом Михаилом Ходорковским и еще одним предателем-заукраинцем – беглым экс-депутатом Госдумы РФ Владимиром Гудковым.

Однако на вопрос о «компенсации Украине» и осуждении участников СВО он отвечать отказался.

«Вы сейчас можете мне задать миллион вопросов, честный ответ на которые приведет к тому, что я окажусь в местах лишения свободы. Вы еще спросите, верну ли я Украине Крым. Отличный вопрос, офигеть просто», – сказал Надеждин.