Надеждину удалось ещё на сутки навязать России возню вокруг своей фигуры

Кандидат в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива» либерал Борис Надеждин обратился сегодня в ЦИК с письмом и просьбой перенести рассмотрение его регистрации с 7 на 10 февраля. Надеждин обусловливает свои хотелки тем, что трое его уполномоченных не успевают соотнести строчки ведомости проверки с подписными листами, и дополнительное время позволит им лучше подготовить возражения.

Ранее ЦИК выявила, что недействительные подписи составляют 14-15% от всех подписей, поданных Надеждиным, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Избирательная комиссия «проявила добрую волю» и перенесла свое заседание, но только на день. При этом председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что команда Надеждина совсем не воспользовалась своим правом присутствовать в ЦИКе во время проверки их подписей.

Политический обозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перла увидел скрытый смысл в обращении Надеждина.

«Эта просьба доказывает, что некая дискуссия о том, допускать ли его до выборов, точнее, о том, поможет ли это легитимации выборов, всё ещё продолжается. Причём на очень высоком уровне. Причём всё ещё есть (во всяком случае, сам кандидат так думает) шансы на регистрацию», – утверждает Перла.

Политолог Марат Баширов считает, что в ЦИК обратился не сам Надеждин, а «стоящие за ним».

«Вопрос: зачем? Ответ: нашим вчера ультиматум выдвинули. Надеждин в нём лишь марионетка. Какой ультиматум – полностью не знаю, но догадываюсь. Уже в январе было видно, как его “ведут” по СМИ, и какие иноагентные авторы за него “впрягаются”. В среде оппозиционеров тоже не все сразу всё поняли, тот же Ходорковский отрицательно отзывался о Надеждине и ставил на Дунцову, но в итоге и его “прогнули”. Вопрос: кто смог это сделать? В проекте две англосаксонских спецслужбы и называть их не надо. И они “работают” не в дуэте», – написал Баширов в своем тг-канале.

Его коллега Алексей Чеснаков полагает, что Надеждину просто дают «возможность сохранить лицо». Он также продолжает настаивать: «антивоенного кандидата» завалила команда уголовника-экстремиста Алексея Навального. Ранее в «Новой газете. Европа» была опубликована информация о том, что некоторые члены штаба Надеждина специально «слили в ЦИК Гязные подписи».

«Невозможно со стороны определить, кто конкретно в штабе Надеждина насоздавал фейковые подписи и слил про эти козни в СМИ. Но Слабый результат Надеждина на выборах мог бы сформировать плохой информационный и переговорный фон для навальнистов. Он показал бы отсутствие электорального ресурса у оппозиции, выступающей против СВО. Этот результат опасен для оппозиционеров, которые «приторговывают» на Западе своими электоральными перспективами», – пишет Чеснаков.

Либеральная журналистка Екатерина Винокурова горюет, что из-за снятия Надеждина с гонки «мы не узнаем процент антивоенно настроенных избирателей», и восхваляет несостоявшегося кандидата.

«Надеждин позиционирует себя как российский политик, а не как политик украинский или западный. Он не консультируется с чужими посольствами, не планирует люстраций и репараций, а говорит, что необходимо выйти из всех сложных ситуаций с честью и достоинством для россиян, то есть, для нас. Это — новая риторика для российской оппозиционной политики, возможно, открывающая для нее новый этап», – написала Винокурова.

Гендиректор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский считает, что Надеждина поддержали не россияне, а медиаэлиты.

«Хайп раскручивают представители медиаэлиты, которые открыто, или внутренне против СВО, чтобы показать, что поддержка антивоенного кандидата находится на высоком уровне. К электоральной ситуации это имеет минимальное значение. Просто, доля медиаэлиты — противников СВО — на порядки выше, чем доля избирателей — противников СВО в целом. Думаю, решение о его регистрации будет принято в последний момент — слишком много факторов. Предположу, что пока все идет к снятию его с выборов», – написал Еловский.