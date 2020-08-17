Надежды Лукашенко на поддержку Западом антироссийской выходки с «вагнеровцами» не оправдались

17.08.2020, Москва, Владимир Гладков

У президента Белоруссии Александра Лукашенко к нынешним выборам всё было готово согласно сценарию кампании 2015 года, однако оказалось, что в этот раз у Запада совсем другая задача.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил известный российский публицист, политолог Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы понять эту сложную и запутанную историю, нужно вспомнить несколько фактов: жестко зачищаемое политическое поле, основной оппонент – малоизвестная, а точнее если быть, никому неизвестная девушка, несколько технических кандидатов-мужчин, победа Лукашенко с более чем 80%, по словам ЦИК. Если вы думаете, что я сказал данные 2020 года, то вы ошибаетесь. Я назвал цифры 2015 года», – отметил Стариков.

«Теперь, смотрим реакцию западной прессы и западных лидеров. Победа Лукашенко бесспорна и без сомнений, потому что экономические сложности, потому что то, потому что неизвестные кандидаты. Вопрос: почему Запад в 2015 году признал победу Лукашенко с 83,47%? Почему в 2015 году протесты ограничились двумя сотнями людей, которые несколько часов походили в одном месте?

Потому что в тот момент Лукашенко был нужен Западу, и ему легитимизировали выборы за то, что он не поддержал Россию в украинском кризисе, за то, что не поддержал Донбасс.

И посмотрите, Лукашенко в 2020 году решил полностью повторить этот сценарий: никому неизвестная девушка, технические кандидаты-мужчины, жестко зачищаемое политическое поле, но не хватает антироссийскости.

Сейчас кризиса никакого нет, и тогда Лукашенко искусственно его создает: он захватывает 33 российских граждан, начинает лично говорить о каком-то теракте, о каких-то готовящихся беспорядках, надеясь, что как и в 2015 году (вы это легко можете проверить! Наберите в интернете «реакция Запада на выборы 2015 года»), сейчас ему будет такая поблажка, такой же карт-бланш со стороны Запада», – объяснил эксперт.

По его словам, в 2020 году не сработал сценарий 2015-го, поскольку сегодня у Запада другая задача.

«Сегодня задача – развалить, растащить, ослабить союз Белоруссии, Союзное государство Белоруссии и России. Разница в том, что в 2015 году канала «Nexta», вещающего из Польши, не было. Не было сотен людей, которые снимают ролики. Вроде Лукашенко тот же, цифры те же, кандидаты такие же, а реакция Запада диаметрально противоположная. Вот, нужно понимать.

Технология в этот раз работает по-другому. И поэтому Лукашенко оказался к этому не готов. Если в 2015 году, он со своей позиции многовекторности все-таки был своему электорату понятен.

Да, он не поддерживает Донбасс и Россию, потому что ситуация сложная, война идет, то сейчас, он прямо выступил против России, обвинил ее в попытке чуть ли не организации беспорядков, тем самым просто дезориентировав своих избирателей, своих силовиков.

И самое главное, он разрушил идею будущего, потому что его избиратели понимали, куда страну ведет Лукашенко. Идет интеграция, сложно идет, но все равно Белоруссия двигается вместе с Россией. И сейчас он одумался (освобождение «вагнеровцев» – ред.), но уже поздно», – подытожил Николай Стариков.