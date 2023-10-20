Надежды на Израиль не оправдались. Запад продолжит накачивать Украину оружием

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Украина, несмотря на сложные условия, продолжает производить и модернизировать ракетное вооружение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, полковник в отставке Владимир Попов.

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«Российские средства ПВО способны надежно прикрывать объекты от украинских ракет «Гром-2». Но настораживает, что в сложных экономических и военных условиях Киев сумел все-таки наладить их производство. Кроме этих ОТРК Киев применяет собственные противокорабельные ракеты «Нептун», способные лететь на дальность до 300 км и поражать не только морские, но и сухопутные цели, модернизировал ракету от зенитной системы С-200. И ведь где-то это все производится, модернизуется, испытывается», – сказал Попов «Независимой газете».

Он напомнил, что по заводу «Южмаш», где идут разработка и производство ракет для РСЗО «Ольха», ОТРК «Гром-2», барражирующих ракет «Крук-2», ВС РФ неоднократно наносили удары.

«Но насколько они были эффективны, неизвестно. Факты говорят о том, что на Украине по-прежнему производятся современные виды вооружений, в том числе и высокоточные ракеты и снаряды. И производятся в кооперации с западными оружейными корпорациями», – считает Попов.

По его словам, надежды на то, что Запад в связи с конфликтом на Ближнем Востоке забудет про Украину, не оправдались. Так, президент США Джозеф Байден планирует запросить у Конгресса около 60 миллиардов долларов на помощь киевскому режиму, а ЕС разрабатывает долгосрочную программу поддержки ВСУ боеприпасами.

«Запад будет продолжать снабжать Украину оружием, боеприпасами и другими ресурсами и финансами. Как сообщил на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу, в «практическую плоскость» перешел вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16. Их поступление ожидается уже в 2024 году. А это значит, ВСУ будут и дальше пытаться вести активные боевые действия. Таким образом, пауз или перемирия, прекращения огня, каких-то мирных переговоров в ближайшие год-два вряд ли следует ожидать», – резюмировал Попов.