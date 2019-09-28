Надежды на Зеленского были тщетны: Националистическая шиза оказалась сильней

28.09.2019, Киев, Игорь Петров

Гуманитарная политика Украины и официальная риторика в отношении Донбасса не изменились после смены правительства и президента, поэтому шансов на выполнение Минских соглашений и реинтеграцию Донбасса нет.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил Андрей Золотарев, политический консультант, руководитель Центра «Третий сектор», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я абсолютно не уверен, что ее будет выполнять Украина. Для выполнения такой вещи, как политическая часть Минских соглашений, хотя бы для начала, надо было бы поставить на реверс машину пропаганды войны, то есть, изменить хотя бы для начала подход к информационной политике, внутриукраинский дискурс.

Без этого подобного рода усилия натолкнутся на противостояние. Мы видели, как в сентябре 2015 года пролилась кровь, когда в Верховной Раде пытались подступиться к особому статусу Донбасса, к чему это привело – четыре парня из Нацгвардии погибли от брошенной гранаты.

Наша патриотическая франшиза продолжает действовать. И говорить о том, что в стране произошли какие-то кардинальные изменения… Принципиально ничего не изменилось.

Министр культуры молодежи и спорта Бородянский говорит, что закон о языке принят, в нем ничего менять не надо. Ну а как вы с таким подходом собираетесь интегрировать Донбасс?» – сказал Золотарев.