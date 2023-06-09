«Надежды не осталось, всё рушится» – доктор Комаровский расплакался в эфире

Вадим Москаленко .  
09.06.2023 18:56
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Для жителей Украины не осталось надежд на светлое будущее – они обречены продолжать воевать или тяжело работать до самой смерти.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил друг пропагандиста Дмитрия Гордона, украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для жителей Украины не осталось надежд на светлое будущее – они обречены продолжать воевать...

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«Какие могут быть надежды – мир не будет прежним, жизнь не будет прежней, погибших не вернуть, детей с ужасом в глазах не вернуть. Рост онкологии, психиатрии, смертности, самоубийств, сокращение рождаемости – это всё будет.

И какие у меня могут быть надежды – не знаю. У меня нет надежд на то, что я тихо встречу старость в домике со своей старушкой. У меня есть констатация того факта, что я буду пахать пока вообще в состоянии. Без шансов на какую-то спокойную жизнь», – жаловался Комаровский.

Задрожавшим голосом он признался, что всё его мировоззрение и моральные установки начинают разрушаться.

«Но внутреннее ощущение, когда реально всё, что ты считал светлым, добрым, нормальным – всё это рушится. Все твои представления о добре и зле, о мериле подлости и моральности – нет границ.

Какое количество продолжает воровать, нагло врать просто с утра до ночи – просто нет сил. Я не могу жить ненавистью, я устал», – добавил украинский телеведущий.

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