«Надежды нет, тактика НАТО не работает, Россия будет наступать» – Карасев запустил «зраду»

Украина упустила возможность договориться с Россией с лучших позиций. Контрнаступ провалился, и теперь в наступление перейдет уже российская армия. Надежды на скорую победу нет, потому нужно срочно спасать ситуацию.

Об этом в эфире интернет-блога Politeka заявил известный украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня с худших условий мы это будем делать. Потому что армия российская на подъеме, все пишут, как они чуть ли не гениально обороняются, посмотрите западную прессу, западное телевидение. Что российская армия учится воевать. Она выйдет сильной из этой войны. Даже если сейчас они остановятся на линии фронта и зафиксируют заморозку, в чем я сомневаюсь, потому что они на подъеме, и они еще будут контрнаступление делать… Мы поздно спохватились, скармливая себе и другим иллюзии. Или Запад скармливал эти иллюзии нам и хотел с нашей помощью протаранить Россию. А оказывается, НАТОвская военная доктрина сухопутной войны не работает здесь, на этом театре военных действий. А если работает, то не с таким серьезным соперником, как регулярная армия Воруженных сил Российской Федерации… Я думаю, надежды нет. Главное, чтобы хуже не было. Надо готовиться к наступлению России. Оно будет – вот, в чем дело, оно может быть. Поэтому, во-первых, надо спасать ситуацию, спасать себя», – призвал он.

«Потому что Байдена будут критиковать за то, что недостаточную помощь оказывал Украине. А с другой стороны – за то, что влез в это дело. Потому что Стамбульский договор был парафирован. Кстати говоря, я не исключаю, что его могут выложить опять… и Зеленский, – они же есть, оригиналы, и у Путина, и у Зеленского. Они парафированы», – рассуждал Карасев.