«Надежды нет» – в Киеве осознали, что США сбрасывают Украину за борт

Вадим Москаленко.  
24.07.2024 23:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Большинству простых американцев плевать на происходящее на Украине, поэтому на действительно крупные пакеты помощи бандеровцы могут не рассчитывать.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Большинству простых американцев плевать на происходящее на Украине, поэтому на действительно крупные пакеты помощи...

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«Как мы видим по итогам выборов, которые демонстрируют поворот в общественных настроениях, уровень поддержки Украины различается в тех же европейских странах, в США. Естественно, это отражается и на позиции политиков. Возьмите ту же Республиканскую партию, Викторию Спарц, которая говорит «я отражаю позицию своих избирателей», – подчеркнул Золотарев.

«И да, для многих американцев куда важнее цена на бензоколонке, нежели то, что происходит на Украине. Увы, это данность. И, собственно, что изменилось – мы оказываемся в совершенно иной геополитической реальности.

Если два года назад были надежды на то, что Запад нам всем поможет, даст денег и оружия сколько надо, то теперь этой надежды у меня нет», – жаловался политолог.

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