«Надежды нет» – в Киеве осознали, что США сбрасывают Украину за борт
Большинству простых американцев плевать на происходящее на Украине, поэтому на действительно крупные пакеты помощи бандеровцы могут не рассчитывать.
Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Как мы видим по итогам выборов, которые демонстрируют поворот в общественных настроениях, уровень поддержки Украины различается в тех же европейских странах, в США. Естественно, это отражается и на позиции политиков. Возьмите ту же Республиканскую партию, Викторию Спарц, которая говорит «я отражаю позицию своих избирателей», – подчеркнул Золотарев.
«И да, для многих американцев куда важнее цена на бензоколонке, нежели то, что происходит на Украине. Увы, это данность. И, собственно, что изменилось – мы оказываемся в совершенно иной геополитической реальности.
Если два года назад были надежды на то, что Запад нам всем поможет, даст денег и оружия сколько надо, то теперь этой надежды у меня нет», – жаловался политолог.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.