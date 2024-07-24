«Надежды нет» – в Киеве осознали, что США сбрасывают Украину за борт

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Большинству простых американцев плевать на происходящее на Украине, поэтому на действительно крупные пакеты помощи бандеровцы могут не рассчитывать.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как мы видим по итогам выборов, которые демонстрируют поворот в общественных настроениях, уровень поддержки Украины различается в тех же европейских странах, в США. Естественно, это отражается и на позиции политиков. Возьмите ту же Республиканскую партию, Викторию Спарц, которая говорит «я отражаю позицию своих избирателей», – подчеркнул Золотарев.

«И да, для многих американцев куда важнее цена на бензоколонке, нежели то, что происходит на Украине. Увы, это данность. И, собственно, что изменилось – мы оказываемся в совершенно иной геополитической реальности. Если два года назад были надежды на то, что Запад нам всем поможет, даст денег и оружия сколько надо, то теперь этой надежды у меня нет», – жаловался политолог.