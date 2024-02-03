Надежды Залужного глупы и нереалистичны – Карасев

Вадим Москаленко.  
03.02.2024 22:11
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Киеву не следует рассчитывать на достижение технического преимущества над российской армией, которая уже готовится вести войну с американцами в космосе.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киеву не следует рассчитывать на достижение технического преимущества над российской армией, которая уже готовится...

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Комментируя интервью Залужного CNN, в котором украинский главнокомандующий предлагал сделать ставку на технический прогресс в вооружениях, Карасёв подчеркнул, что Украина такой проект явно не потянет.

«Это всё красиво звучит, «цифровое поле боя», и так далее. Но, чтобы эту кучу дронов в каком-то направлении скоординировать, управлять, нужна очень сильная спутниковая разведка.

Да, у американцев есть пятьсот спутников. Но они не будут нам давать, потому что готовятся к войне с Китаем. А Китай и Россия уже испытали антиспутниковые лазерные вооружения, которые могут сбивать американские спутники. Да, реальность звёздных войн наступает», – сказал он.

«У нас нет своих возможностей, своей спутниковой группировки, чтобы она висела на орбите и могла управлять полем боя, именно при наступательных действиях.

Поэтому «дизайн войны», и всё остальное – это всё красивые слова, но это нереалистично. Военный реалист Залужный тут выдаёт желаемое за действительное», – подытожил политолог.

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