Надежды Залужного глупы и нереалистичны – Карасев
Киеву не следует рассчитывать на достижение технического преимущества над российской армией, которая уже готовится вести войну с американцами в космосе.
Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Комментируя интервью Залужного CNN, в котором украинский главнокомандующий предлагал сделать ставку на технический прогресс в вооружениях, Карасёв подчеркнул, что Украина такой проект явно не потянет.
«Это всё красиво звучит, «цифровое поле боя», и так далее. Но, чтобы эту кучу дронов в каком-то направлении скоординировать, управлять, нужна очень сильная спутниковая разведка.
Да, у американцев есть пятьсот спутников. Но они не будут нам давать, потому что готовятся к войне с Китаем. А Китай и Россия уже испытали антиспутниковые лазерные вооружения, которые могут сбивать американские спутники. Да, реальность звёздных войн наступает», – сказал он.
«У нас нет своих возможностей, своей спутниковой группировки, чтобы она висела на орбите и могла управлять полем боя, именно при наступательных действиях.
Поэтому «дизайн войны», и всё остальное – это всё красивые слова, но это нереалистично. Военный реалист Залужный тут выдаёт желаемое за действительное», – подытожил политолог.
Спасибо!
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