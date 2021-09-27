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27.09.2021 20:28 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Венгрия, Газ, Дзен, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Труба, Украина
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«Надёжный транзитёр» Украина грозит Венгрии полным прекращением поставок газа

Новости УкраиныНа Украине болезненно отреагировали на подписание Венгрией с «Газпромом» контракта на поставку газа в...

На Украине болезненно отреагировали на подписание Венгрией с «Газпромом» контракта на поставку газа в обход Украины.

4,5 млрд кубометров в год будет поступать через Сербию и Австрию в течение 15 лет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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МИД Украины заявил, что «удивлен и разочарован» решением властей Венгрии. В заявлении украинского внешнеполитического ведомства контракт был назван «исключительно политическим» и «экономически необоснованным», а также «принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям». Киев готовит жалобу в Еврокомиссию.

А генеральный директор «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон пригрозил полной остановкой транзита.

«Несмотря на контракт до 2024 года, предстоит значительное дальнейшее сокращение или полная остановка транзита в Венгрию через Украину», — написал Макогон в своем «фейсбуке».

«Президент Не-Лох и страна его Не-Лоховия получили еще более убедительное доказательство европейской солидарности с Украиной, чем газопровод “Северный поток-2” и недавние откровения уходящей президентки Эстонии…

Венгрия решила закупать российский газ в обход Украины. Взбешенный этой новостью Киев угрожает вообще перекрыть транзит газа в Венгрию по ГТС Украины. После таких новостей начинаешь верить словам Керсти Кальюлайд: Украине до вступления в ЕС еще несколько световых лет», – прокомментировал конфликт шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в своем телеграм-канале.

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