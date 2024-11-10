Надька Савченко: «Общество дурят сказками о F-16»

Вадим Москаленко.  
10.11.2024 20:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Подзабытая участница карательной операции против Донбасса Надежда Савченко, свергнутая с пьедестала украинской героини, вышла в эфир канала пропагандистки Натальи Влащенко с порцией «зрады» относительно разрекламированных властью истребителей F-16.

С использованием НАТОвских самолетов и подготовкой для них украинских пилотов далеко не так всё безоблачно, как говорит официальная пропаганда, поведала Савченко.

Подзабытая участница карательной операции против Донбасса Надежда Савченко, свергнутая с пьедестала украинской героини, вышла...

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Влащенко спросила у Савченко, как у лётчицы, что она знает о том, «насколько успешно» идёт подготовка в странах НАТО украинских пилотов для F-16.

«На данный момент я не на лётной профессии воюю, я воюю на земле. Поэтому я не стану комментировать вопросы F-16, они для меня всё-таки, действительно, очень болезненны. Потому что я очень люблю украинское небо, я очень люблю украинскую авиацию, и я бы хотела, чтобы она была победоносной.

Однако меня не так легко обдурить сказками из-за границы, чтобы я начала воспринимать это так, как воспринимают большинство украинского общества», – дала понять Савченко, что положение далеко не столь радужное, как рисуют у Зеленского.

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