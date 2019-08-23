23.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Надька Савченко объявила о начале украинизации России

В скором времени жители России начнут понимать украинскую мову благодаря трансляции выступлений украинских политиков по российскому ТВ. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила экс-боевик АТО, депутат Верховной Рады Надежда Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам депутата, российские телеканалы транслируют ее выступления, не дублируя на русский язык, а сопровождая субтитрами.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мои эфиры часто, я так замечаю, смотрят в России. Что хочу вам сказать – как бы не перекручивали на российских каналах мои слова, как бы их не показывали, мне нравится только одно. Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя. То есть, украинский язык звучит в российских эфирах.

Это означает, что очень скоро россияне будут понимать украинский язык. И я рада этому, потому что мы начинаем лучше понимать друг друга, начиная с украинского или с русского языка. Не так важно – суть в понимании», – заявила Савченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть