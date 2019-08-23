Надька Савченко объявила о начале украинизации России

23.08.2019, Киев, Максим Карпенко

В скором времени жители России начнут понимать украинскую мову благодаря трансляции выступлений украинских политиков по российскому ТВ. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила экс-боевик АТО, депутат Верховной Рады Надежда Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам депутата, российские телеканалы транслируют ее выступления, не дублируя на русский язык, а сопровождая субтитрами.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мои эфиры часто, я так замечаю, смотрят в России. Что хочу вам сказать – как бы не перекручивали на российских каналах мои слова, как бы их не показывали, мне нравится только одно. Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя. То есть, украинский язык звучит в российских эфирах.

Это означает, что очень скоро россияне будут понимать украинский язык. И я рада этому, потому что мы начинаем лучше понимать друг друга, начиная с украинского или с русского языка. Не так важно – суть в понимании», – заявила Савченко.