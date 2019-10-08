Надька Савченко сокрушается: А ведь Донбасс мог воевать против России!

08.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Жители Донбасса массово сделали сознательный выбор в пользу России против националистической Украины, и такая ситуация для самостийников пострашнее, чем просто наличие «марионеток Кремля».

Об этом в эфире «4 канала» заявила экс-депутат Верховной Рады и бывший боевик «АТО» Надежда Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это штампы, которые выбрала линия Порошенко. Команда, которая была на то время – «Народный фронт», «БПП», почему они выбрали такую фразу, как «марионетки Кремля»? Давайте посмотрим в кукольный театр, вот там марионетки.

Давайте тогда назовем это явление названием для человека – они коллаборанты. Это страшнее, чем марионетки, это люди, которые сознательно начали играть на стороне врага против своего государства. Это не так просто, как марионетки.

Есть люди, которые заложники, которые просто оказались в ситуации, когда боятся и не могут противодействовать», – сказала Савченко.

По ее словам, Киев совершил ряд ошибок, хотя в свое время жителей Донбасса, якобы, можно было бы убедить поддерживать Украину и «воевать против России».

«Сейчас уже поздно говорить о том, о чем договариваться. В любой войне противника, если он не враг, можно перебросить на свою сторону, можно даже обратить на свою сторону врага иногда. Договариваться нужно было о том, чтобы они поняли, что их будущее с Украиной, и что становиться нужно на сторону Украины. Не воевать против Украины, помогая России, а наоборот – воевать против России.

Если говорить глобально, то нужно объяснять им: «Сделайте выбор, вам еще не поздно». И если бы государство сказало эти слова, мы бы получили союзников из наших противников, а, поскольку государство клеймило их марионетками и постоянно загоняло, из них сделали врагов», – резюмировала Савченко.

В заключение она еще раз посетовала, что Донбасс в свое время не подтолкнули к выбору, «куда в соответствующее время нужно повернуть свое оружие, в какую сторону стрелять».