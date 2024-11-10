Надька Савченко: Зеленский совершил ключевую ошибку

Вадим Москаленко.  
10.11.2024 23:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Мобилизация, Украина


Огромная ошибка киевских властей – декриминализовать самовольное оставление воинских частей и наивно полагать, что это не приведёт к росту дезертирства.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Влащенко заявила комроты ТрО ВСУ в звании капитана Надежда Савченко, ранее осуждённая в РФ за причастность к убийству российских журналистов и вернувшаяся на Украину по обмену, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Огромная ошибка киевских властей – декриминализовать самовольное оставление воинских частей и наивно полагать, что...

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«Государство сделало большую ошибку, не проведя вовремя мобилизацию, не подготовив демобилизацию, и декриминализовало самовольное оставление и дезертирство. Это тоже был неправильный подход. Потому что почему-то в нашем искривлённом обществе сложилось понимание, что, если мы людям дадим возможность вернуться снова умирать, то они вернутся.

Нет, не вернутся. Вместо того, это увеличило отток людей, которые понимают, что им первый раз за это ничего не будет. Это были ключевые ошибки с начала войны, которые ощутимы уже сейчас, но, к сожалению, в будущем будут ощущаться ещё больше», – сказала Савченко.

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