Надо бить вглубь России и готовить ещё один «контрнаступ», – генерал НАТО
До тех пор, пока Украина не подготовится к очередному «контрнаступу», она должна продолжать дальнобойные удары вглубь России, уничтожая инфраструктуру и заводы.
Об этом в эфире видеоблога «Новости.LIVE» заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Задача Украины – защищать и сохранять свое население и сохранять максимально возможные территории, пока не наступит время для контрнаступления.
По моему мнению, лучший способ вести эту войну – это средства дальнего поражения, которые могут уничтожать не только российскую нефтегазовую инфраструктуру, а и логистику, штабы, заводы вооружения.
Россияне не считаются с потерями, потому важно, чтобы украинский Генштаб и дальше успешно сдерживал их тактически, не позволяя больших прорывов, и одновременно бил по российским целям вглубине. Именно так можно нивелировать российское преимущество в численности», – считает Ходжес.
