Надо бить вглубь России и готовить ещё один «контрнаступ», – генерал НАТО

Анатолий Лапин.  
28.11.2025 08:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 576
 
Война, Дзен, НАТО, Россия, Украина


До тех пор, пока Украина не подготовится к очередному «контрнаступу», она должна продолжать дальнобойные удары вглубь России, уничтожая инфраструктуру и заводы.

Об этом в эфире видеоблога «Новости.LIVE» заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Задача Украины – защищать и сохранять свое население и сохранять максимально возможные территории, пока не наступит время для контрнаступления.

По моему мнению, лучший способ вести эту войну – это средства дальнего поражения, которые могут уничтожать не только российскую нефтегазовую инфраструктуру, а и логистику, штабы, заводы вооружения.

Россияне не считаются с потерями, потому важно, чтобы украинский Генштаб и дальше успешно сдерживал их тактически, не позволяя больших прорывов, и одновременно бил по российским целям вглубине. Именно так можно нивелировать российское преимущество в численности», – считает Ходжес.

