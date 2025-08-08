Надо брать пример с военно-террористических методов поляков – неугомонный Зе-политолог

На заре формирования нации и государственности все методы хороши.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил украинский политолог Владислав Оленченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я бы не делал из этого трагедий [цена майдана и дальнейшая война], мы очень юная в политическом смысле нация. Мы учимся. Поляки тоже после более ста лет без государственности, когда Пилсудский сделал фактически военно-террористические группы, которые где-то когда-то боролись при поддержке… Ну, исторический факт, Пилсудский – агент Японии, в Российской империи он сидел в тюрьме за то, что на японские деньги он…», – говорил Оленченко.

Мосейчук бросилась затыкать своего же подельника: «Не заходим туда!», однако укро-эксперта было уже не остановить.

«Нужно понимать, что в белых перчатках народ и его лидеры не могут не сделать ошибок, строя государство. Это нормальное явление. Если дети не посбивают коленки, локти, если не подерутся где-то, они не вырастают какими-то дееспособными мужчинами, которые даже семью построить не могут, не говоря уже о стране»» – рассуждал Оленченко.

