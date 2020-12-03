«Надо брать с русских пример» – экс-депутат Рады сравнил развитие Украины и России за семь лет

03.12.2020, Москва, Владимир Гладков

Пока Украина нищает, в России идут масштабные стройки по всей стране – появляется новая инфраструктура, мосты, электростанции, космодромы и даже новые города.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Москве, с момента начала Майдана в ноябре 2013 года, без особого шума и хайпа, кроме фуникулера, построили еще, к примеру, 48 (сорок восемь!) новых станций метро! А также целую «большую кольцевую» – МЦК – там ещё 31 станция.

Ну и Московские Центральные Диаметры – 132 километров новых ЖД путей и 60 новых станций, пересекающих Москву из одной части области в противоположную.

Это кроме сотен километров дорог, всяких там хорд, ротанд, ЦКАДов, дублеров и еще колоссального количество инфраструктурного строительства. Это без Парка Зарядья и разных башен Москва-Сити, на месте которых в момент «берите хорошее настроение» был пустырь, а сейчас высоченные и красивейшие небоскребы мирового уровня!

Это, и многое другое в Москве увидит киевлянин, который не был в Москве с Евромайдана», – написал Журавко.

В то же время, по его словам, в Киеве за семь лет не было никаких достижений, кроме развития секс-туризма.

«А что увидит москвич не бывший в Киеве эти 7 лет? Сколько станций метро построили постмайданные власти? Сколько новых мостов и развязок?

Что красивого можно увидеть в «европейской столице» – одном из величайших городов мира (без сарказма – когда-то Киев таким и был)? Что красивого можно увидеть? Нет, понятно, что красивого много – наши самые красивые в мире девочки-украинки, хотя бы! За ними европейские старпёры (и сын избранного президента США) с удовольствием к нам приезжают – самые красивые, и самые дешевые на континенте секс-туры!

Ну а кроме красоты украинок, что в Киеве хорошего произошло с тех пор, как «гидность» победила? Мост устал? Да эти конченные, даже не могут в самом центре города, на самом Майдане, сожженный ими же Дом Профсоюзов до конца восстановить!

И если в Киеве хоть какие-никакие деньги тратят на содержания города (воруют «всего» процентов 90), то в остальной Украине, несмотря на все пафосные «Большие стройки», не делается ровным счетом ничего – воруется абсолютно всё и лишь просирается наследие СССР и того, что успел создать кабинет Азарова!» – добавил экс-депутат.

Он подчеркнул, что пока на Украине рассказывают про какие-то «достижения Майдана» и что «весь мир с ними», в «загибающейся под санкциями» России идут стройки по всей стране – появляется новая инфраструктура, мосты, электростанции, космодромы и даже новые города.

«Знаете, друзья, меня как этнического украинца и как реального (а не за бабки) патриота Украины, с одной стороны гордость берет смотреть на то, как Россия развивается, а с другой до боли в сердце грустно.

Ведь они, россияне, же наши братья – точно такие же, как мы. Ладно, может не 48+31+60 новых станций в Киеве могло бы за это время появиться, но если бы во главе страны и города были бы не оболтусы-проходимцы-вурдалаки, а хоть чуточку адекватные люди, то не знаю, может хоть одна станция была бы построена!

Мы это можем, друзья! Украина это может! Украинцы это могут! И рецепт для этого прост!

Чтобы наша столица, чтобы наши города, и чтобы наша страна начали развиваться – нам ненужно быть на подсосе у Соросов, МВФов, Байденов и прочих! Нам нужно брать пример с наших русских братьев, слать всех «доброжелателей» лесом, выгонять их ставленников (либо дурачков, либо убийц, либо воров, либо все три) и не смотря на то, что там «партнеры» подхрюкивают, вкалывать, вкалывать и еще раз вкалывать», – резюмировал Журавко.