Надо брать: Украина нежизнеспособна без Кривбасса – экономист

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Новости Украины

Западу не нужна будет лишь правобережная территория Украины, потому что без востока эта страна нежизнеспособна как независимое государство.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил экономический обозреватель, доцент СевГу Алексей Тихонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Тихонова, крайне важным для украинской экономики после потери Донбасса остается Кривой Рог, в окрестностях которого находятся крупные залежи руды.

«В свое время, и есть документы ЦРУ, они рассекречены, как раз анализировался примерный расклад, возможный, с разделением Украины. И к какому парадоксальному выводу пришли аналитики ЦРУ в то время – несмотря на то, что территория Украины четко делится на две части, но требовать, в тот момент, сепаратизма было невыгодно, по мнению аналитиков. Почему? Потому что они считали, что западная территория Украины, она нежизнеспособна как государство без восточной ее части… Именно создание восточной части позволило придать украинской республике этот жизнеспособный стержень. Если сейчас он убирается, то вопрос об этих территориях очень странный будет. Особенно, если сейчас начнется большая самая тема с Кривым Рогом. Неслучайно на Украине огромные запасы железной руды и, по большому счету, из-за железной руды может произойти сейчас очень серьезная эскалация, потому что даже, если вы уберете всю металлургию и оставите только Кривой Рог, то Украина, я думаю, сможет самостоятельно функционировать», – заявил Тихонов.