«Надо брать» – в России размышляют, что делать с белорусскими студентами-майданщиками

28.10.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что студентов, принимающих участие в протестах, нужно отчислять и отправлять в армию.

«Студенты пришли учиться – учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил: кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза», – сказал Лукашенко.

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Если указание Лукашенко будет выполнено, то на улице окажутся тысячи молодых белорусов, потому что именно студенты остаются основным локомотивом протестов. В польском министерстве образования еще в сентябре после первого высказывания белорусского президента об отчислениях заявили, что примут всех отчисленных из-за участия в протестах на бюджет.

Сейчас с таким же заявлением выступил председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко, за что его нещадно раскритиковали в соцсетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политолог Семен Уралов поддержал Цепко, но предложил отсеивать «отмороженных» на месте.

«Как по мне – надо брать. Всех и массово. И на месте смотреть – если прям конкретно отмороженный типок, то домой отправлять. Навстречу белорусскому МВД. На самых отъявленных и так придут запросы от белорусов и придётся либо выдавать, либо беженцами оформлять. Тот ещё геморрой.

Но брать надо. Хотя бы потому, что возможностью воспользуются обычные студенты, которые хотят учиться и делать карьеру, а не смотреть на то, как можно под шумок загреметь на пару суток и огрести дубцом. Потому что выбор между бчбшными подполяками во главе с Нехтой и “прикорытниками”, прячущимися за ОМОНом – на самом деле ложный выбор», – написал Уралов в своем телеграм-канале.

Число белорусских студентов, обучающихся в российских вузах, за последние годы сократилось на 5 тысяч – с 18 до 13 тысяч. При этом число белорусов, обучающихся в польских вузах, растет.

Сейчас Государственный комитет по науке и технологиям Белорусси и Министерство науки и высшего образования России обсуждают перспективы предоставления белорусским студентам грантов для прохождения стажировок в российских вузах.