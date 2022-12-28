«Надо будет, переведём наш ВПК на семидневку» – российский военный эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американцы приняли десятилетнюю программу по вооружению до зубов всего Запада, поэтому рассказы о том, что из-за Украины заканчивается западное вооружение и боеприпасы – «ложь, рассчитанная на лохов».

Об этом в эфире радио «КП» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Что касается воплей, что Запад уже скребёт по сусекам, уже там до опасной черты передал все свои вооружения Украине – это большая ложь, рассчитанная на лохов. Недавно США, Пентагон, Белый Дом – приняли десятилетнюю программу о том, чем будет заниматься ВПК США. Это гигантская амбициозная программа, и там оружия хватит не только США, не только Украине. Там оружия закладывается столько, что его хватит на все европейские страны НАТО. В этом состоит реальность», – отметил Баранец.

Ведущий спросил, какие ответные шаги предпринимает Россия.

«Наш ВПК работает в 3 смены», – уточнил он.

«Не только в 3 смены, ещё мы перешли на шестидневную рабочую неделю. Еще осталось на семидневную перейти, как это было во времена Великой Отечественной войны», – ответил эксперт.

«Перейти на семидневную? Петушок пока ещё так сильно в попу не клюнул, пока мы сделали такой первый шаг в этом направлении. А ситуация заставит, будем и семидневную рабочую неделю устраивать на нашем ВПК», – заверил Баранец.