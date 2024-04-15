Надо было думать, к чему приведет «АТО» – полковник СБУ

Анатолий Лапин.  
15.04.2024 15:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Экономика


США планировали затянуть Россию в «воронку войны» и «разгромить бензоколонку» в 2014 году, но по факту она за 10 лет не развалилась, обросла территориями и наладила оборонную промышленность.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США планировали затянуть Россию в «воронку войны» и «разгромить бензоколонку» в 2014 году, но...

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«Обама перед тем, как была оккупация автономной республики Крым, была такая информация, чтобы якобы затянуть Российскую Федерацию в эту ворону войны и разгромить, полностью ее уничтожить, большую бензоколонку. А реально-то 10 лет. А 10 лет и автономная республика Крым, и Россия, как бензоколонка не развалилась, и сейчас ее военно-промышленный комплекс – это серьезно.

Можем тут много чего рассказывать про стиральные машины, что чипы берут – я даже не хочу об этом говорить, эти люди вообще не понимают, что это такое. Экономика у них [России] более-менее начала развиваться, и они переходят на внутренний ресурс. Так тоже самое у нас – перед тем, как объявлять, это было АТО объявлено, надо было подумать о том, к чему это приведет», – заявил Стариков.

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