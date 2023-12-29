«Надо было идти на Брянск и Курск» – депутат Рады о «контрнаступе»

Украинский «контрнаступ» ожидаемо провалился, потому что ВСУ пошли в лоб на заранее подготовленные позиции ВС РФ.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» Олег Дунда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, он изначально говорил, что «контрнаступ» будет «не такой успешный, как хотелось», если не будет поддержки с воздуха, а «во-вторых – это Брянщина, Курщина». Депутат добавил, что русские ожидали, что удар будет на юге, и большой вопрос к ГУР, откуда эта информация просочилась.

«Почему Курщина и Брянщина? Я вспоминаю 40-й год, операцию Германии против Франции. Там была большая Линия Мажино, и все ждали, что там будут все стоять и перестреливаться. А немцы не пошли в лобовую, они обошли эту Линию Мажино через Бельгию, соответственно попали в тыл, и Франция рухнула за пару недель.

Соответственно, если мы хотим ожидать результата, нам нужны манёвры не в лобовую, а через тыл. Чтобы русские орки, которые находятся в окопах под Авдеевкой, Угледаром, Токмаком, почувствовали, что у них сзади пригорает. Единственный вариант, как это можно было сделать на то время, это пойти рейдами через Курщину и Брянщину, которая вообще не защищена», – рассуждал «стратег».