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Вторжение в Курскую область сильно затянулось и забирает силы, которые нужны на Донбассе. В идеале ВСУ надо было под маркировкой власовцев из «РДК» зайти на Курщину, набрать «полторы-две тысячи пленных» – и сразу же выйти.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-спикер запрещенного в РФ «Правого сектора», бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема в Курске в том, что там нужно что-то делать. Или идти дальше – но мы не можем, нам не хватает сил, нам не хватает Б/К, техники не хватает. Или нужно выходить. Это надо было делать вообще на базе РДК и ГУР МО. Заходят на «Страйкерах» представители РДК, «Силы сибири», берут полторы-две тысячи пленных, выводят этих пленных, всё. А сейчас что нам делать?», – вещал Береза.

Его собеседник, экс-депутат Рады, бывший боевик карательного батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин скептически контраргументировал, мол, сколько там тех «бойцов РДК».

«А зачем? Маркировка существует. Мы же помним историю, как Мариуполь освобождали «чёрные человечки» в 2014 году. Можно же было маркировать – это зашло РДК. Пять тысяч, шесть тысяч – это уже другая история», – возражал «правосек».

Однако Лапин в ответ заметил, что «сразу бы поднялся хай по поводу того, кому мы передали западную технику».

«Мог бы быть! А могло бы и не быть. Зашли же и так. Могло–не могло… Однако ситуация с тем, что операция была удачная – безусловно, но она стала очень долгой. Эти же силы могли изменить ситуацию на Покровском направлении», – спорил Береза.