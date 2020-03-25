25.03.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Иран, Италия, Медицина, Политика, Россия
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Надо было помогать не Италии, а Ирану – Жириновский




Было бы логичнее со стороны России помогать в борьбе с коронавирусом не богатой Италии, а находящемуся под санкциями Ирану.

Об этом по видеосвязи из Госдумы в эфире телеканала «Россия-1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никому никакой помощи оказывать не надо, мы должны всё, что у нас есть, для себя беречь. Помочь можно Ирану – у него самое тяжёлое положение, помочь в том смысле, чтобы с него сняли санкции. У Ирана прекрасные врачи, но деньги он не может брать, все его деньги за рубежом.

А в Италию можно было не направлять, у них деньги есть, они соучастники введения санкций против России, а мы идём навстречу», – заявил Жириновский.

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