«Надо было Соловьёву влупить в морду!» – Карасёва укоряют за слюнтяйство в Москве

04.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Ездящие в Москву на российские ток-шоу гости из Киева позволяют ведущему Владимиру Соловьеву безнаказанно высказывать идеи, оскорбительные для украинских патриотов.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский скульптор Олег Пинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Случайно переключал каналы, увидел наших друзей, коллег Соловьева, Вадика Карасева, и сидел наш дорогой и уважаемый Кирилл Куликов. Конечно, это свинство со стороны этого журналистского киллера Соловьева, который нагло начинает рассуждать по Украине: «Верните землю Донбасса ДНР и ЛНР». То есть, Славянск вернут! Люди отдали жизнь кому? И наши друзья сидят, как в рот воды набрали, мекают, и мне было за них стыдно, что за Карасева, что за Куликова.

Проехались по нашему президенту. Любишь ты президента или не любишь – твой личный вопрос, но президент является символом государства, и нельзя его хаять. Надо было подойти любому из них и влупить в морду этому наглому Владимиру, как его там», – сказал Пинчук.

При этом находившийся в студии композитор Владимир Быстряков напомнил своему коллеге, что нелицеприятные сюжеты о новом украинском президенте демонстрируются не только на российском телевидении, но и у американских «партнеров».

«Я сегодня видел кусок американского политического шоу, в котором президента показали, как он играет на рояле частью своего тела. Это американцы показали, это не Соловьев-Киселев», – отметил Быстряков.