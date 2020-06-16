«Надо было стрелять!» – полковник СБУ обвинил майданщиков в сдаче Крыма

16.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

В деле о сдаче Крыма виновато киевское руководство, пришедшее ко власти после госпереворота в 2014 году, – именно оно дезорганизовало армию и не дали приказ защищать родину.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил полковник СБУ Олег Животов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как говорится в оперативной разработке: «главное не выйти на самих себя», в деле о сдаче Крыма фактически прежняя власть вышла сама на себя, задокументированы все факты в этом деле, какая обстановка была на кануне военного вторжения, и как оно в действительности происходило.

Давайте говорить правду, помните, как было во время Великой Отечественной войны, кого Иосиф Сталин сделал крайними? Военных, почему? Давайте вспомним, а кто дезорганизовал войска, когда Сталин говорил: «у нас пакт о ненападении, у нас мир», и военные боялись применять оружие, а вдруг это провокация, все ждали приказа с верху.

То же самое и в Крыму, всем говорили: «нельзя стрелять», и военные не стреляли, был приказ сверху. А стрелять надо было, должна была быть дана команда, должно было быть введено военное положение. Фактически людей в погонах – сделали заложниками политической ситуации», – сказал полковник.

Он также признал, что во время крымских событий, украинская власть не дала приказ защищать Крым и приказала отступать.

«Есть официальный приказ о том, что армия должна была находиться на территории военных частей, они должны были держаться, но за пределы воинских частей для отражение внешней агрессии они не должны были выходить.

Сколько может продержится воинская часть без подвоза боеприпасов и продовольствия? Она изолированный кусок, в котором происходит дезорганизация и деморализация личного состава. Поддержки не было, им говорили держатся, а помощи не давали.

Помните какая фраза была сказана в интервью у начальника Генерального штаба Украины Виктора Муженко: «Из Крыма нужно выходить с высоко поднятыми знамёнами», это же было действительно так, мы сами оставили Крым, и когда говорят, что кто-то подорвал обороноспособность – это ерунда. А был ли приказ защищать родину?», – добавил Животов.